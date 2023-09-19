انقطاع الاتصالات في درنة غداة مظاهرات طالبت بمحاسبة السلطات والدبيبة يسيّر رحلات جوية مجانية لمناطق الفيضانات

شهدت درنة، اليوم الثلاثاء، انقطاعًا في الاتصالات غداة مظاهرات احتجاجية لسكان المدينة الواقعة شرقي ليبيا، طالبت بمحاسبة السلطات التي يحمّلونها مسؤولية التداعيات الكارثية لفيضانات مدمرة تسببت في مقتل وفقدان آلاف الأرواح ودمار هائل، نتيجة الاعصار “دانيال” الذي ضرب المدينة، في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، وأدى إلى انهيار سدَّين.

وأكدت مصادر محلية في درنة انقطاع شبكتي الهواتف النقالة والإنترنت منذ صباح اليوم، وأعلنت “الشركة القابضة للاتصالات” (LPTIC) في بيان على فيسبوك عن “قطع في كوابل الألياف البصرية يؤثر على شبكة الاتصالات في مدينة درنة”.

وأشارت الى أن هذه المشكلة التي تؤثر أيضًا على مناطق أخرى في شرقي ليببا “قد تكون نتيجة أعمال تخريب متعمدة”، مؤكدة أن “فرقها الفنية تحاول الوصول للعمل على إصلاحها في أقرب وقت ممكن”.

إسراع في التحقيق

وأمس الاثنين، تجمّع مئات من السكان أمام المسجد الكبير في درنة، ورددوا شعارات مناهضة لسلطات الشرق التي يجسدها البرلمان ورئيسه عقيلة صالح. وهتفوا “الشعب يريد إسقاط البرلمان”، و”لا إله إلا الله عقيلة عدو الله”، و”اللي يسرق واللي خان يشنق في الميدان”.

وفي بيان باسم “سكان درنة”، دعا المتظاهرون النائب العام الليبي إلى الإسراع “بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم”.





كما توجه عدد من المتظاهرين إلى منزل قيل إنه لرئيس البلدية عبد المنعم الغيثي، حيث عمدوا إلى إضرام النار هاتفين “دم الشهداء ما يمشيش هباء”، وفق مشاهد تم تداولها على منصات التواصل وبثتها وسائل إعلام ليبية.





وبعد المظاهرة، أعلن رئيس حكومة شرق البلاد أسامة حماد حل المجلس البلدي في درنة، وأمر بفتح تحقيق بشأنه، وفق ما أفاد تلفزيون “المسار” الليبي.

رحلات جوية مجانية لمناطق الفيضانات

في السياق، وجَّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بتسيير رحلات جوية للمتطوعين في المناطق التي ضربتها الفيضانات شرقي البلاد، وتنسيق رحلات الذاهبين إليها.

جاء ذلك وفق وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، في خطاب وجَّهه إلى وزير المواصلات محمد الشهوبي، ونشرته صفحة “حكومتنا” التابعة للحكومة على موقع فيسبوك.

وقال جمعة في خطابه “تعليمات رئيس الوزراء تقضي بجدولة وتنظيم وتسيير رحلات جوية مجانية لكل من يرغب في العودة إلى مدينة طرابلس من فرق الإنقاذ والطوارئ والمتطوعين العاملة بالمناطق المنكوبة، وكذلك تنسيق ذهاب كل الفرق الفنية والمتطوعين لتلك المناطق”.

وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح الإعصار دانيال مناطق عدة شرقي ليبيا مخلفًا دمارًا كبيرًا، سارعت على إثره العديد من الدول إلى إرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.

وخلَّف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضًا 11 ألفًا و470 قتيلًا، و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقًا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في 16 سبتمبر الجاري.