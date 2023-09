تتقدم في هجومها المضاد.. أوكرانيا تعلن اختراق الخطوط الدفاعية الروسية قرب باخموت

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها استعادت من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي 6 كيلومترات مربعة من الأراضي في جنوبي وشرقي البلاد بعد تحرير قريتين بالقرب من مدينة باخموت المدمرة في الشرق، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه منذ أشهر.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، كثفت القوات الأوكرانية -التي باشرت هجومًا مضادًّا لا يخلو من صعوبات على الخطوط الروسية المحصنة- عملياتها على مدى الأسبوعين الماضيين، واستعادت قرية روبوتيني في الجنوب، ثم قرية أندرييفكا في الشرق، كما استعادت، أمس الأحد، قرية كليتشتشيفكا المجاورة بعد أشهر من القتال.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي إن القوات الأوكرانية تمكنت من اختراق الخطوط الروسية قرب مدينة باخموت المدمرة بعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليتشتشيفكا.

وأضاف عبر تطبيق تلغرام “هاتان المنطقتان اللتان يُعتقد للوهلة الأولى أنهما صغيرتان كانتا تُمثلان عنصرين مهمين في الخط الدفاعي للعدو الممتد من باخموت إلى هورليفكا”، في إشارة إلى بلدة تبعد نحو 40 كيلومترًا عن باخموت.

وتابع “نتيجة للعمليات الناجحة التي نفذتها قواتنا، تم اختراق الخط الدفاعي للعدو الذي حاول إغلاقه من خلال الزج بجميع قوات الاحتياطي المتاحة إلى ساحة المعركة”.

وأشار سيرسكي إلى أن القوات الروسية لا تزال تحاول استعادة المواقع التي فقدتها في قطاع باخموت، وأن المنطقة تشهد قتالًا عنيفًا، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

واستمرت كذلك الهجمات بعيدًا عن الجبهة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 24 طائرة مسيّرة و17 صاروخًا في هجمات ليلية جديدة. وأضافت أن سلاح الجو الأوكراني أسقط منها 18 مسيّرة و17 صاروخًا.

وعلّق الرئيس فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس بقوله “محاربونا، أبطالنا على الخطوط الأمامية، أنا فخور بكل واحد منهم، وأنا ممتن لكل لواء على ما يبديه من بأس!”.

