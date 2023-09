رئيس حزب الأمة السوداني: حميدتي مات وكل تسجيلاته الصوتية بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة السوداني، إن الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع قد توفي قبل أشهر، وإن ما يتم بثه من تسجيلات له حتى الآن أُجري بالذكاء الاصطناعي، على حد تعبيره.

وأضاف الفاضل لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن معلوماته بهذا الشأن نابعة من نفوذ الحزب الكبير في إقليم دارفور، مسقط رأس حميدتي الذي عاش فيه غالبية حياته.

وأضاف “حميدتي مات في 17 مايو/ أيار الماضي، وكل التسجيلات التي تخرج بعد ذلك هي ذكاء اصطناعي”، وتابع “الأمين العام للأمم المتحدة يحاول منذ مايو أن يتواصل مع حميدتي وفي النهاية توسطت بعض الجهات التي تحدثت مع عناصر قريبة من حميدتي، فتم الرد: اكتب ما تريد أن تخبر به حميدتي، وسوف يصلك الرد كتابة أيضًا”.

وعن إعلان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث في 10 من الشهر الجاري، عبر تغريدة له على حسابه في توتير، أنه تحدث للتو مع حميدتي، يرى الفاضل أن التغريدة لا تثبت بالضرورة إجراء تواصل مباشر مع حميدتي.

وأوضح ذلك قائلًا “للعلم حميدتي لا يتحدث الإنجليزية، ومارتن غريفيث لا يتحدث العربية، وهنالك شخص تحدث مع غريفيث على أنه يترجم لحميدتي”، مشيرًا إلى أن من يقود الدعم السريع حاليًّا هو عبد الرحيم دقلو الشقيق الأكبر لمحمد حمدان دقلو.

Just spoke with General Hemedti of #Sudan’s RSF and stressed the urgent need for stepped up access to people in need.

With the current response not meeting the colossal needs, we hope to bring together the heads of all of the parties so that we can reach many, many more people.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) September 10, 2023