رئيس حزب الأمة السوداني: حميدتي مات وكل تسجيلاته الصوتية بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

مبارك الفاضل: حميدتي توفي في 17 مايو/ أيار الماضي، وشقيقه عبدالرحيم دقلو هو من يقود الدعم السريع حاليًا

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة السوداني، إن الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع قد توفي قبل أشهر وإن ما يتم بثه من تسجيلات له حتى الآن أجريت بالذكاء الاصطناعي، على حد تعبيره.

وأضاف الفاضل لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن معلوماته بهذا الشأن نابعة من نفوذ الحزب الكبير في إقليم درافور، حيث مسقط رأس حميدتي والإقليم الذي عاش فيه غالبية حياته.

وأضاف “حميدتي مات في 17 مايو/ أيار الماضي، وكل التسجيلات التي تخرج بعد ذلك هي ذكاء اصطناعي”، وتابع “الأمين العام للأمم المتحدة يحاول منذ مايو أن يتواصل مع حميدتي وفي النهاية توسطت بعض الجهات التي تحدثت مع عناصر قريبة من حميدتي، فتم الرد: اكتب ما تريد أن تخبره لحميدتي، وسوف يصلك الرد كتابة أيضًا”.

مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة السوداني للجزيرة مباشر: #حميدتي مات يوم 17 مايو وصوته في التسجيلات "ذكاء اصطناعي"#السودان pic.twitter.com/EQfnarQybe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 18, 2023

شقيق حميدتي

وعن إعلان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث في 10 من الشهر الجاري، عبر تغريدة له على حسابه في توتير قائلًا إنه تحدث للتو مع حميدتي وشدد على الحاجة الملحّة لتعزيز الوصول إلى الأشخاص المحتاجين.

في المقابل يرى الفاضل أن التغريدة لا تثيبت بالضرورة إجراء التواصل بشكل مباشر مع حميدتي، وقال “للعلم حميدتي لا يتحدث الإنجليزية، ومارتن غريفيث لا يتحدث العربية، وهنالك شخص تحدث مع غريفيث على أنه يترجم لحميدتي”، مشيرًا إلى أن من يقود الدعم السريع حاليًا هو عبد الرحيم دقلو الشقيق الأكبر لمحمد حمدان دقلو”.

Just spoke with General Hemedti of #Sudan’s RSF and stressed the urgent need for stepped up access to people in need. With the current response not meeting the colossal needs, we hope to bring together the heads of all of the parties so that we can reach many, many more people. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) September 10, 2023

إصرار “ليس الأول”

وحول إصرار رئيس حزب الأمة السوداني على هذا الرأي، قال “يجب أن نبصر الناس بالحقيقة، هذا الرجل غير موجود، وسبق وطالبنا بأنه إذا كان موجودًا فليجري لقاءً مع الجزيرة مباشر ولو هاتفيًا”.

الفاضل ليس أول من صرّح بأن حميدتي قد قتل أثناء الاشتباكات مع الجيش، فقد سبق وذكر السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد في لقاء سابق على الجزيرة مباشر قبل 3 أسابيع، بأن حميدتي قد توفي، لكنه رفض أن يحدد تاريخًا حول مقتله.

ودائمًا ما تنفي قوات الدعم السريع أنباء وفاة قائدها، ويؤكدون عبر بيانات عدة بأن حميدتي بخير وأنه في الصفوف الأمامية مع قواته، كما ينشر حساب حميدتي الرسمي بين الحين والآن تسجيلات صوتية مواكبة للأحداث الجارية.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/نيسان عندما تحوّل توتر مرتبط بخطة مدعومة دوليا للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير بانتفاضة شعبية.

وتسبب الصراع في اندلاع اشتباكات واسعة النطاق وأعمال نهب وسلب؛ مما أدى إلى نقص في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على 5 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم.