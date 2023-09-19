سوريا.. تجدد احتجاجات السويداء للمطالبة برحيل نظام الأسد وتنفيذ قرار مجلس الأمن (فيديو)

رفع المتظاهرون لافتات تحمل رقم 2254 في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية

واصل المتظاهرون في مدينة السويداء -أحد أبرز معاقل النظام جنوبي سوريا- للشهر الثاني على التوالي، احتجاجاتهم للمطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد.

واحتشد صباح اليوم الثلاثاء عدد من المحتجين في ساحة الكرامة وسط السويداء، وهو المكان الذي عادة ما تنطلق منه الاحتجاجات منذ بدئها في 20 من أغسطس/ آب الماضي، مرددين الأغاني الثورية والهتافات المطالبة برحيل النظام.

وهتف المحتجون “تحيا سوريا ويسقط بشار الأسد”، ورفعوا لافتات تحمل رقم 2254، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2015 الذي يحمل نفس الرقم، والذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

ونشرت منصة (السويداء 24) الإخبارية مقاطع فيديو ظهر فيها مئات المحتجين وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة.

الموعد يتجدد كل يوم في ساحة الكرامة وسط السويداء، ومظاهرة جديدة اليوم الثلاثاء، تدعو إلى التغيير السياسي.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/O8gW5cqCnn — السويداء 24 (@suwayda24) September 19, 2023

وحسب المنصة ذاتها، فقد أخلت قوات الأسد نقاطًا عسكرية صغيرة في الريفين الشمالي والغربي لمحافظة السويداء، أعادت تجمّعها ضمن مواقع أكثر تحصينًا داخل المحافظة، مؤكدة أن ذلك ليس انسحابًا من المحافظة، بل مجرد إجراءات دفاعية.

السويداء: تحركات عسكرية وإعادة تجميع لنقاط الجيش

أخلى الجيش السوري نقاطاً عسكرية صغيرة في الريفين الشمالي والغربي لمحافظة السويداء، خلال 48 ساعة الماضية، وأعاد تجميعها ضمن مواقع أكثر تحصيناً، داخل المحافظة..https://t.co/P2XqvL7iId#السويداء #مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/vLT8OWr120 — السويداء 24 (@suwayda24) September 18, 2023

وشهدت السويداء على مدى الأسابيع العديدة الماضية مسيرات مناهضة للنظام، انتقدت في البداية تدهور الأوضاع المعيشية ثم وصلت إلى المطالبة بتنحي بشار الأسد.

وانطلقت الاحتجاجات بمحافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، ثم تفاقمت في السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية.

واندلعت الاحتجاجات عقب قرار سلطات النظام منتصف أغسطس الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من حرب داخلية مدمرة، أعقبت قمعا عنيفا لمظاهرات تطالب برحيل نظام الأسد؛ مما تسبب في دمار هائل بالبنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان، فضلا عن خسائر بشرية تقدر بأكثر من نصف مليون قتيل، وفق بيانات حقوقية وأممية.