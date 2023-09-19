“كأنه يوم القيامة”.. ليبية تروي تجربة مروعة مع الفيضان الذي ضرب مدينة درنة (فيديو)

تسبب الإعصار والفيضانات في مقتل أكثر من 11 ألف شخص بينما عُدَّ أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين

روت ناجية من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، شرقي ليبيا، اللحظات الحرجة التي مرت بها خلال الإعصار دانيال والفيضانات التي ضربت المدينة قبل أيام.

وقالت إن السيول والفيضانات فاجأت الجميع، مضيفة أنها أخذت تنطق الشهادتين وتدعو الله خلال اللحظات العصيبة. وذكرت أن الأمر بدا و”كأنه يوم القيامة”.

وأشارت إلى أنها فقدت عددًا كبيرًا من أفراد عائلتها وأقاربها بسبب الكارثة، مضيفة أنها فقدت كذلك عددًا كبيرًا من جيرانها بعد أن جرفت المياه منازلهم واقتلعتها من جذورها.

وأشارت إلى أن السيول القوية التي ضربت المدينة خلفت دمارًا لم تحدثه الحروب السابقة التي دارت في المدينة.

وضرب الإعصار دانيال مناطق عدة ومدنًا بشرقي ليبيا في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، مما تسبب في فيضانات عارمة اجتاحت تلك المناطق وتسببت في دمار واسع.

وتسبب الإعصار والفيضانات في مقتل أكثر من 11 ألف شخص، بينما عُدَّ أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين، كما أجبر نحو 40 ألفًا على النزوح من منازلهم ومناطقهم بعد أن تعرضت للدمار.