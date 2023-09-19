وزير التعليم بحكومة الوحدة الليبية: 114 مؤسسة تعليمية تضررت جراء الإعصار والفيضانات (فيديو)

قال وزير التعليم بحكومة الوحدة الليبية موسى المقريف إن 114 مؤسسة تعليمية تضررت كليًّا أو جزئيًّا جراء الإعصار دانيال والفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا، قبل أسبوع.

وأضاف المسؤول لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أن 3 مدارس في مدينة درنة انهارت بشكل كامل جراء الإعصار والفيضانات، مشيرًا إلى أن 70% من المباني تحتاج إلى صيانة شاملة أو صيانة خفيفة.

وذكر أن العام الدراسي سيبدأ الأسبوع المقبل، موضحًا أن وزارته اتخذت قرارات عدة لتسهيل بدء العام الدراسي خاصة للطلاب الذي ينتمون للمناطق المتضررة.





وقال المقريف إن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل بدء الدراسة في مدينة درنة الأسبوع القادم.





واجتاح الإعصار دانيال والفيضانات العارمة عدة مناطق في الجبل الأخضر وشرقي ليبيا؛ مما تسبب في سقوط الآلاف من الضحايا والمفقودين ودمار هائل في مساحات شاسعة، خاصة في مدينة درنة.