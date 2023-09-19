وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: الوضع في درنة بدأ يتحسن ونفذنا حملة تطعيم واسعة (فيديو)

كشف وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل عن ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم جراء الإعصار إلى 3338، موضحًا أن هذا لا يعني الرقم الحقيقي للضحايا، وإنما من تم تأكيد وفاتهم.

وقال عبد الجليل خلال المؤتمر الصحفي للجنة إدارة الأزمة في ليبيا، إن 6 أشخاص من المشاركين في أعمال الإغاثة لقوا مصرعهم اليوم في حادث مروري.

وأضاف أنه تم إنشاء العديد من المستشفيات الميدانية في مدينة درنة خلال وقت قصير، مؤكدًا أن الوضع الصحي في درنة بدأ بالتحسن بشكل مقبول.

ولفت إلى تنفيذ حملة تطعيم واسعة ضد الأمراض التي قد تظهر بعد الكوارث، ودعا الأهالي إلى عدم استخدام المياه الجوفية على الإطلاق.

وأشار إلى تشكيل لجنة للدعم النفسي داخل درنة، لتفادي حدوث أي آثار سلبية للكارثة لدى السكان.

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، منذ الأحد 10 سبتمبر/أيلول الجاري، فيضانات وسيولًا عارمة، تسببت في مقتل وفقدان آلاف المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة “دانيال” التي وصلت إلى المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وتُواصل مدينة درنة الليبية حصر ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياءً بكاملها وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين، حيث تستمر حصيلة الضحايا والمفقودين في الارتفاع.

وكانت العاصفة المطيرة قد تسببت في انهيار سدَّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.