يضرب كفا بكف باكيا.. مأساة أب ليبي فقد 4 من أبنائه (فيديو)

يردد “لا حول ولا قوة إلا بالله” صابرًا رغم مصابه الجلل، وينادي باسم أحد أبنائه الأربعة الذين فقدهم في لحظة واحدة، جراء إعصار درنة في ليبيا.

يروي الأب الليبي القصة الأليمة لفقده أربعة من أبنائه، ويقول إن المياه دخلت إلى فناء المنزل والأولاد يلعبون، لتدخل بعدها عليهم مياه شديدة فجأة فتجرفهم ثم تلصقهم في أحد أسقف المنزل ليتمدد الأربعة موتى.

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، منذ الأحد 10 سبتمبر/أيلول الجاري، فيضانات وسيولًا عارمة، تسببت في مقتل وفقدان آلاف المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة “دانيال” التي وصلت إلى المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وتُواصل مدينة درنة الليبية حصر ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياءً بكاملها وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين، حيث تستمر حصيلة الضحايا والمفقودين في الارتفاع.

وكانت العاصفة المطيرة قد تسببت في انهيار سدَّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والسكان.