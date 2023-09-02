أسرة الزميل ربيع الشيخ تروي معاناتها جراء تغييبه في السجون المصرية لأكثر من عامين (فيديو)

“في اللحظة التي علمت فيها باعتقال ربيع علمت أن حياتي توقفت، فقد بات عليّ القيام بدور الأم والأب بعد تغييبه”. بهذه الكلمات عبرت زوجة الزميل ربيع الشيخ عن المعاناة التي تعيشها مع استمرار حبسه في السجون المصرية من دون تهمة أو محاكمة.

أضافت أم أسامة (الابن الأكبر للزميل ربيع): “حياتي قبل اعتقاله اختلفت تماما بعد قرار السلطات المصرية الزج به في السجن”، مشيرة إلى أنها دائما ما تحدث نفسها بعدم القدرة على الاستمرار في تحمل هذه المسؤولية وحدها.

وأوضحت أن ربيع يعاني نفسيا من وضعه بالسجن، قائلة: (نفسيته مدمرة تماما) كما يعاني من آلام والتهابات مستمرة في عينيه.

وطالبت زوجة الزميل ربيع السلطات المصرية بسرعة الإفراج عنه في ظل عدم توجيه أي تهمة بحقه، لافتة إلى أنه ليس من العدل إبعاده عن أطفاله (أسامة وروميساء وعمر) وتغييبه عن رعايتهم.

بدروه عبر أسامة (نجل الزميل ربيع) عن صدمته وقت سماع لحظة اعتقال والده مؤكدا أنه يشعر بالوحدة بسبب غيابه.

ووجه أسامة رسالة للسلطات المصرية بإخلاء سبيل والده مشيرا إلى أن “الصحافة ليست جريمة”.

وقالت روميساء إنها تداوم على الصلاة والدعاء لأبيها أن يفرج الله عنه، معبرة عن افتقاد والدها الذي كان يصحبها في كل الأماكن.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأول من أغسطس/آب الماضي، أكمل الزميل ربيع الشيخ (المنتج بقناة الجزيرة مباشر) عامين في السجون المصرية، منذ اعتقاله في الأول من أغسطس 2021 بمطار القاهرة عندما وصل إليه ليلتحق بزوجته وأطفاله لقضاء عطلة عائلية، ليتجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.

وقد أثر فيه استمرار تمديد احتجازه طوال عامين والحبس الانفرادي في سجن طرة السيئ السمعة ومن بعده سجن بدر تأثيرا شديدا، وأدى إلى تدهور صحته البدنية والنفسية.

وربيع الشيخ (40 عامًا) من مواليد محافظة الفيوم، ولديه 3 أطفال، وهو عضو في نقابة الصحفيين المصرية، وعمل في مصر سنوات منتجًا لبرامج تلفزيونية وصحفيًّا في عدد من الجرائد، قبل أن ينتقل إلى الدوحة ويعمل منتجًا للمقابلات في شبكة الجزيرة الإعلامية منذ عام 2014.

وطالبت شبكة الجزيرة في مناسبات عدة بالإفراج الفوري عن صحفييها المحتجزين، وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن سلامتهما وجميع الصحفيين المحتجزين والمسجونين لمجرد قيامهم بواجباتهم الصحفية.

ودعت الشبكة في بيانات سابقة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة والمعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.