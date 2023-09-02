إصابات إثر هجوم المستوطنين على بلدة جنوب نابلس والأهالي يتصدون (فيديو)

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن إصابة 8 أشخاص، مساء السبت، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن للوكالة، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة “راس النخل” الواقعة جنوبي البلدة.

وأشار إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و2 بالحجارة، عولجا ميدانيا.

وبثت منصات فلسطينية مقاطع فيديو توثق اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.

وتظهر اللقطات المصورة اقتحام جيبات قوات الاحتلال بلدة قصرة وإطلاق قنابل غاز بكثافة تجاه الفلسطينيين خلال المواجهات.