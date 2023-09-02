النيجر.. الآلاف يتظاهرون قرب القاعدة الفرنسية في العاصمة نيامي (فيديو)

طالب آلاف المتظاهرين في العاصمة النيجرية نيامي، السبت، بانسحاب القوات الفرنسية من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث أطاح الجيش بالرئيس المنتخب أواخر يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، متظاهرين وهم يرددون شعارات مناهضة لفرنسا، بعد أيام من إعلان المجلس العسكري طرد سفير باريس لدى نيامي.

وكُتب على لافتات رفعها المتظاهرون قرب القاعدة الفرنسية في نيامي: “على الجيش الفرنسي أن يغادر بلادنا”.

ونظمت مجموعة تطلق على نفسها اسم “M62” (ائتلاف من منظمات المجتمع المدني) احتجاجات نهاية الأسبوع المقرر أن تنتهي غدا الأحد.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أمهلت وزارة خارجية النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، انتهت في 27 من الشهر نفسه دون مغادرته.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة.

وأعلنت فرنسا أنها “لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن إيتي سيبقى في النيجر”.

وفي 26 يوليو الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على الرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

ويطالب المجلس العسكري في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساته الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.