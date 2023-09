أثارت تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، أزمة دبلوماسية مع تل أبيب، وفق إعلام بلجيكي، في حين لاقت تلك التصريحات ترحيبا فلسطينيا.

وكانت غينيز قد تحدثت في مقابلة مع صحيفة “دي مورغن” المحلية، نُشرت الجمعة، عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “إتش إل إين” البلجيكية، فإن الوزيرة غينيز تمسكت بكلامها، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة قوله لوسائل الإعلام البلجيكية، إن غينّيز غير نادمة على تصريحاتها في المقابلة التي تسببت في مشكلة دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل.

وأضافت أن الوزيرة أشارت أيضا إلى دعم “بلجيكا حل الدولتين في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، فإذا تعرضت الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوط في أي مكان بالعالم، فسنعارض ذلك”، وفق المصدر نفسه.

وقالت غينيز في تصريحاتها التي أعادت نشرها بعدة لغات على حسابها في منصة تويتر “يُعد 2023 للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قُتل 218 فلسطينيا و28 إسرائيليا، ومن بين القتلى الفلسطينيين 34 طفلا”.

I continue to denounce this, out of respect for the efforts of the international community.

A serious conversation with the Israeli ambassador about this is also planned on 7 September.#Israel #Palestine

