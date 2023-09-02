أثارت تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، أزمة دبلوماسية مع تل أبيب، وفق إعلام بلجيكي، في حين لاقت تلك التصريحات ترحيبا فلسطينيا.

وكانت غينيز قد تحدثت في مقابلة مع صحيفة “دي مورغن” المحلية، نُشرت الجمعة، عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “إتش إل إين” البلجيكية، فإن الوزيرة غينيز تمسكت بكلامها، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة قوله لوسائل الإعلام البلجيكية، إن غينّيز غير نادمة على تصريحاتها في المقابلة التي تسببت في مشكلة دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل.

وأضافت أن الوزيرة أشارت أيضا إلى دعم “بلجيكا حل الدولتين في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، فإذا تعرضت الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوط في أي مكان بالعالم، فسنعارض ذلك”، وفق المصدر نفسه.

وقالت غينيز في تصريحاتها التي أعادت نشرها بعدة لغات على حسابها في منصة تويتر “يُعد 2023 للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قُتل 218 فلسطينيا و28 إسرائيليا، ومن بين القتلى الفلسطينيين 34 طفلا”.

I continue to denounce this, out of respect for the efforts of the international community. A serious conversation with the Israeli ambassador about this is also planned on 7 September.#Israel #Palestine — Caroline Gennez (@carogennez) September 1, 2023

وأضافت “شهدنا أيضا تدميرا منظما للبنية التحتية على الجانب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وهذا يدفع مجتمعات بكاملها إلى الخروج من قراها، وكثيرا ما تم تمويل تكاليف هذه البنى التحتية بشكل مشترك من خلال الدعم الدولي”.

وأردفت الوزيرة البلجيكية “ما زلت أدين ذلك احتراما لجهود المجتمع الدولي، ومن المقرر أيضا إجراء محادثة جادة مع السفير الإسرائيلي حول هذا الموضوع في 7 سبتمبر الجاري”.

ترحيب فلسطيني واستنكار إسرائيلي

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان بتصريحات الوزيرة البلجيكية، واعتبرت أن تلك التصريحات تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان كما أشارت إليها الوزيرة البلجيكية.

وأدانت الوزارة الهجوم الإسرائيلي “البشع وغير المبرر” الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها، واعتبرت أن الهجوم الإسرائيلي يندرج في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات إلى دولة الاحتلال، ومحاولة لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدث عنها العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية بما فيها الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية.

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قتل الأطفال ومسح قرى بأكملها من الخريطة وتدمير المدارس والأحياء الممولة من الإتحاد الأوروبي وتعطيل الحياة… — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) September 1, 2023

أما تل أبيب فقد استدعت سفير بلجيكا لديها جان لوك بودسون، في وقت سابق أمس الجمعة، للتعبير عن “الاستنكار الشديد” لتصريح الوزيرة البلجيكية غينّيز عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كما قالت سفيرة إسرائيل في بروكسل إيديت روزنزفايغ-أبو، عبر حسابها على منصة تويتر إن وزارة الخارجية احتجت على السفير البلجيكي وطلبت توضيحات بشأن تصريحات الوزيرة غينيز.