لليوم الرابع عشر تتواصل المظاهرات في السويداء للمطالبة بإسقاط النظام السوري

خرج متظاهرون في مدينة السويداء -أحد أبرز معاقل النظام جنوبي سوريا- لليوم الرابع عشر على التوالي مطالبين برحيل نظام الرئيس بشار الأسد.

وتجمع المتظاهرون في ساحة السير وسط مدينة السويداء جنوبي سوريا، صباح اليوم السبت، مرددين هتافات “عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”، ومطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن مصادر أمنية ودبلوماسيين قولهم، إن احتجاجات السويداء تؤجج مخاوف لدى المسؤولين من امتدادها إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي معاقل أقلية الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، حيث أطلق ناشطون في الآونة الأخيرة دعوات نادرة إلى الإضراب.

مراسل السويداء 24: من ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء اليوم السبت، تجمع العشرات من المحتجين/ات للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي. #مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/yDHo4LRiqu — السويداء 24 (@suwayda24) September 2, 2023

وقبل أسبوعين بدأ مئات من السوريين التظاهر بمناطق سيطرة الحكومة السورية في جنوب البلاد، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتردي الوضع المعيشي في البلاد، حيث تجمَّع المئات من أبناء القرى والريف في ساحة وسط مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، للتظاهر تنديدًا بالواقع الاقتصادي والمعيشي.

ورفعت الحكومة السورية الدعم عن الوقود، ممّا أثّر سلبًا في معيشة السكان الذين يعانون جراء تدهور الاقتصاد السوري بعد 12 عامًا من النزاع.

وجاء رفع الدعم عن الوقود، في وقت خسرت فيه العملة المحلية معظم قيمتها، ويعيش فيه غالبية السوريين تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12 مليون مواطن انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

وأسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين، منذ اندلاعها عام 2011 بعد أن قُمعت احتجاجات سلمية مناوئة لبشار الأسد، ثم تحول الأمر إلى نزاع دامٍ تدخلت فيه قوى أجنبية ومقاتلون من أنحاء العالم.