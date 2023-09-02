روسيا تعلن تدمير زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم.. وزيلينسكي: قواتنا تتقدم في هجومها المضاد

أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود 3 زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم، بعدما اعلنت كييف، أمس الجمعة، للمرة الأولى أنها شنت هذا الأسبوع هجوما بمسيّرات على مطار روسي انطلاقا من الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة، اليوم السبت، عبر تلغرام أنّها دمرت في البحر الأسود “الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم”.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوما صاروخيا فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش.

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضمّ شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مرارا بهجمات أوكرانيّة، وهو يُشكّل بنية تحتيّة مهمّة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة.

وتسبّب هجوم في يوليو/تموز الماضي، بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر الذي يُستخدم أيضا في نقل معدّات عسكريّة إلى الجيش الروسي الذي يُقاتل في أوكرانيا.

وقبل هذا الهجوم، أعلنت كييف عن تحقيق نصر رمزي عبر شنها هجوما هذا الأسبوع على مطار بيسكوف على بعد 700 كليومتر من أوكرانيا شكل أحدث ضربة تهز الأراضي الروسية منذ أن توعدت “بإعادة” النزاع إلى الداخل الروسي في يوليو الماضي.

وليل الأربعاء الماضي، استهدفت طائرات من دون طيار مطار بسكوف شمال غرب روسيا على الحدود مع إستونيا ولاتفيا وبيلاروسيا.

وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن “المسيرات التي استخدمت لشن هجوم على قاعدة كريستي الجوية في بسكوف أطلقت من داخل روسيا”، مضيفا “أصيبت 4 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز إيل-76 نتيجة الهجوم”. بينما رفض الكرملين التعليق على ذلك.

القوات الأوكرانية تتقدم

في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات كييف تتقدم في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضا قول مسؤولين غربيين إن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض.

واستعادت أوكرانيا أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسية، إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين.

وأفادت تقارير غربية بأن مسؤولين أمريكيين لم تذكر التقارير أسماءهم عبروا عن ضيقهم من التقدم البطيء للعملية بل ومن الاستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بالمعيبة. وأثارت هذه التقارير غضب كييف.

وكتب زيلينسكي على تلغرام “تتقدم القوات الأوكرانية. على الرغم من كل شيء ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرك”.

ويخشى البعض من احتمال بدء دعم الغرب في الفتور مع تسبب الطقس الأكثر برودة وأمطارا في إبطاء التقدم في ساحة المعركة في وقت لاحق هذا العام. وضخ الغرب مليارات الدولارات للمساعدة في شن الهجوم المضاد وتقول كييف إنها بحاجة إلى المزيد.

واكتسبت أوكرانيا قوة دافعة أكبر قليلا في أحد أجزاء خط المواجهة في زابوروجيا الواقعة جنوب شرق البلاد، حيث قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع إن قوات كييف اخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية.

وقال البيت الأبيض إن أوكرانيا حققت “نجاحا ملحوظا” في المنطقة، على الرغم من تحذير ماليار من أن قوات كييف قد وصلت إلى مواقع أشد تحصينا في الجانب الآخر بعد اختراق خط الدفاع.

وتصف روسيا الهجوم الأوكراني المضاد بالفعل بأنه فاشل. وتقول كييف إنها تتقدم ببطء بغرض تقليص الخسائر، وإن تقدمها تعقّد كثيرا بسبب الافتقار إلى القوة الجوية الحديثة.