سوريا.. استمرار الاشتباكات المسلحة بين مقاتلي العشائر وقوات “قسد” شرق البلاد (فيديو)

تدور اشتباكات متقطعة السبت، في قرى شرق وشمال شرق سوريا، بالتزامن مع فرض قوات سوريا الديمقراطية لحظر تجول في المنطقة على خلفية تصعيد مستمر منذ أيام مع مقاتلين محليين، وفق وسائل إعلام محلية.

واندلعت بداية الأسبوع اشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد عزل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي تحالف فصائل كردية وغربية يقوده المقاتلون الأكراد ومدعوم أمريكياً، لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها.

ودفع ذلك مقاتلين محليين موالين للقيادي الموقوف منذ أسبوع إلى شن هجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية سرعان ما تطورت إلى اشتباكات. وبعد أسبوع من التوتر، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية حظراً للتجول في المنطقة ابتداء من السبت ولمدة 48 ساعة.

عاجل #منبج قوات العشائر تتمكن من السيطرة على قرية عرب حسن كبير ومزرعة عرب حسن (المحاميد) وقرية المحمودية بريف #منبج الشمالي بعد معارك عنيفة مع قوات قسد pic.twitter.com/0cmKEIBThG — Adnan Alhussein (@Adnan_Alhusen) September 2, 2023

اشتباكات شمال شرق سوريا

ونشرت منصات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاشتباكات مسلحة بين مقاتلي العشائر السورية و(قسد)، على محاور ريف منبج شمال شرق محافظة حلب.

وتظهر اللقطات المصورة مقاتلي العشائر السورية يستهدفون مواقع قوات سوريا الديمقراطية بقذائف الهاون، فيما تحدثت وسائل إعلام عن سقوط قتلى من (قسد).

"دحرناهم.. دحرناهم".. مقاتلو العشائر يبسطون سيطرتهم على قرية "عرب حسن كبير" بريف #منبج بعد معارك مع ميليشيا #قسد#أورينت pic.twitter.com/zmDfYJAeTp — Orient أورينت (@OrientNews) September 2, 2023

ووردت أنباء بتوجه رتل من قبيلتي البوشعبان والبكارة الهاشميون إلى ريف منبج شرق مدينة حلب للمشاركة في قتال قوات “قسد”.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية صباح السبت، عن انشقاق 17 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية من حقل العمر النفطي بالقرب من دير الزور وتم تأمينهم عند قوات العشائر.

#سوريا #حلب #منبج اشتباكات مستمرة بين العشائر العربية وميليشيات قسد على محور مدينة منبج شرق حلب. pic.twitter.com/8mTdzbgZIN — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) September 2, 2023

وتُعد محافظة دير الزور ذات غالبية عظمى عربية وتنتشر فيها عشرات العشائر العربية. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة، فيما تتمركز قوات النظام ومقاتلون موالون لها ومجموعات موالية لإيران على الضفة الغربية.

وتتولّى الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل جناحها العسكري إدارة مناطق سيطرتها، عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة التخفيف من الحساسية العربية-الكردية.

ودعت السفارة الأمريكية في دمشق الجمعة “جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الوضع سلمياً”.