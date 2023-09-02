شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل امرأة حاملا للاشتباه في سرقتها من “بقالة”

أثار إطلاق شرطي في ولاية أوهايو الأمريكية، الرصاص على امرأة سوداء حامل للاشتباه في سرقتها من بقالة، غضبًا واسعًا عبر المنصات الأمريكية، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة ضد الضابط والمسؤولين عن هذا السلوك.

ووقع الحادث في 24 أغسطس/آب الماضي، أمام أحد المتاجر الشهيرة في المدينة، حيث اشتبهت الشرطة في أن تاكيا يونغ (21 عامًا) قد سرقت بضائع من المتجر.

وأظهر المقطع الذي نشرته شرطة بليندون أمس الجمعة، شرطيا يتحدث مع الضحية، وعندما حاولت التحرك بسيارتها ببطء أطلق عليها الشرطي النار على الفور، فأرداها وجنينها قتيلين.

ووصف رئيس شرطة بليندون، جون بيلفورد، ما حدث بأنه “مأساة”، مؤكدًا فتح تحقيق في الأمر، مع وضع الشرطي في إجازة إدارية إلى حين خروج نتائج التحقيقات.

وأثارت الحادثة استنكارًا واسعًا عبر المنصات، وعبر المدونون عن استيائهم من تكرار تلك الحوادث من الشرطة، والإقدام على إطلاق النار في مواقف لا تتطلب ذلك.

I have no more patience for this country and the way we have a fascist police force executing people in grocery store and mall parking lots. These people are not convicted, they are accused, and then extrajudicially murdered by the state. https://t.co/V6RDEqiQCc — Erin Margarita (@bishella) September 1, 2023

وكتب الناشط سي جيه لورنس مستنكرًا “لماذا تطلق النار على امرأة بتهمة سرقة متجر؟ لماذا تقف أمام السيارة وتشهر مسدسًا عليها؟ لم تكن التهمة عنيفة وكانت حاملًا فوق كل ذلك”.

وعلق أحد المدونين “كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لا يبدو أن هناك أي قيمة لحياة الإنسان بين سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، أطلق النار أولًا ثم اطرح الأسئلة وأفلت من العقاب لاحقًا”.

How can this happen? There doesn’t seem to be any value put on human life amongst US law enforcement…shoot first and ask questions/get away with it later. Bodycam video shows Ohio police fatally shooting pregnant black woman https://t.co/dcTFoTFJ4V — Steve (@SFeldo) September 2, 2023

وقد اعتبر مدونون تصرف الشرطي “عنصرية” يجب أن يحاسب عليها، كما يجب أن تتخذ خطوات عاجلة لإصلاح جهاز الشرطة، إذ لا يمكن أن يكون إطلاق الرصاص هو الخطوة الأولى في التعامل مع كل حادث.