شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل امرأة حاملا للاشتباه في سرقتها من “بقالة”

أثار إطلاق شرطي في ولاية أوهايو الأمريكية، الرصاص على امرأة سوداء حامل للاشتباه في سرقتها من بقالة، غضبًا واسعًا عبر المنصات الأمريكية، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة ضد الضابط والمسؤولين عن هذا السلوك.

ووقع الحادث في 24 أغسطس/آب الماضي، أمام أحد المتاجر الشهيرة في المدينة، حيث اشتبهت الشرطة في أن تاكيا يونغ (21 عامًا) قد سرقت بضائع من المتجر.

وأظهر المقطع الذي نشرته شرطة بليندون أمس الجمعة، شرطيا يتحدث مع الضحية، وعندما حاولت التحرك بسيارتها ببطء أطلق عليها الشرطي النار على الفور، فأرداها وجنينها قتيلين.

ووصف رئيس شرطة بليندون، جون بيلفورد، ما حدث بأنه “مأساة”، مؤكدًا فتح تحقيق في الأمر، مع وضع الشرطي في إجازة إدارية إلى حين خروج نتائج التحقيقات.

وأثارت الحادثة استنكارًا واسعًا عبر المنصات، وعبر المدونون عن استيائهم من تكرار تلك الحوادث من الشرطة، والإقدام على إطلاق النار في مواقف لا تتطلب ذلك.

I have no more patience for this country and the way we have a fascist police force executing people in grocery store and mall parking lots.

These people are not convicted, they are accused, and then extrajudicially murdered by the state. https://t.co/V6RDEqiQCc

— Erin Margarita (@bishella) September 1, 2023