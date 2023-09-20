سياسة|السودان

بعد تحقيق عن ضربات أوكرانية في السودان.. الدعم السريع تفنّد علاقتها بـ”فاغنر” (فيديو)

كشف تحقيق لشبكة “سي إن إن” تنفيذ القوات الخاصة الأوكرانية سلسلة هجمات ضد قوات الدعم السريع

منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها (رويترز)
20/9/2023-|آخر تحديث: 20/9/202311:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نفت قوات الدعم السريع في السودان، تلقيها أي دعم من مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية، وذلك بعد تحقيق لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أفاد بتنفيذ “هجمات أوكرانية ضد الدعم السريع المدعومة من فاغنر”.

وقالت الدعم السريع في بيان مساء اليوم الأربعاء “لم نتلق أي دعم من مجموعة فاغنر الروسية وليست لدينا أي علاقة بها، وما ينشر من معلومات حول هذا الخصوص حملات تشويه واستهداف ممنهجة”.

وأضافت “قواتنا تحصّلت على أسلحة وذخائر من مخازن ومعسكرات الجيش السوداني تكفيها عن حاجتها وتفيض”، واتهمت القوات المسلحة السودانية بالاستعانة “بمرتزقة أجانب يتواجدون الآن داخل معسكراتها”.

وكان تحقيق نشرته شبكة “سي إن إن” كشف عن أن القوات الخاصة الأوكرانية نفّذت سلسلة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة، إضافة إلى عملية برية، ضد قوات الدعم السريع في السودان.

وقالت الشبكة إنها حصلت على مقاطع “فيديو” تكشف أن هجمات نفّذت ضد قوات الدعم السريع تحمل بصمات الجيش الأوكراني.

وأوضحت أنه تم استخدام “مسيّرتان متاحتان تجاريًا ويستخدمهما الأوكرانيون على نطاق واسع في 8 غارات على الأقل ضد قوات الدعم السريع”، كما أظهرت مقاطع “الفيديو” كلمات بالأوكرانية على أجهزة التحكم التي تدار بها المسيّرات التي استهدفت الدعم السريع.

وقال خبراء لـ”سي إن إن” إن التكتيكات العسكرية المستخدمة في تلك الهجمات، ومن أبرزها انقضاض الطائرات المسيرة على أهدافها على نحو مباشر وسريع، غير مألوفة في السودان وإفريقيا بشكل عام.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن “فاغنر” عززت تعاونها مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بعد محاولة الانقلاب ضد الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقدّمت مساعدات عسكرية لقواته.

 

عملية عسكرية

وعلى صعيد آخر، أعلنت قوات الدعم السريع تنفيذها عملية نوعية بمعسكر الجيش السوداني في منطقة كرري العسكرية بأم درمان أسفرت عن خسائر ضخمة في الأرواح والعتاد.

وقالت في بيان آخر الأربعاء، إنه “قتل أكثر من 280 فردًا وتم تدمير 3 دبابات و5 مدافع متنوعة ومخزنًا للذخيرة خلال العملية”، وفقًا لقولها.

كما تحدثت القوات عن إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، بدعوى “إسقاطها المتفجرات والقنابل على المناطق المأهولة بالسكان”.

ولم ينشر أي بيان من الجيش يؤكد فيه المعلومات الواردة من الدعم السريع أو ينفيه.

ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + سي إن إن