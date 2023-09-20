بعد تحقيق عن ضربات أوكرانية في السودان.. الدعم السريع تفنّد علاقتها بـ”فاغنر” (فيديو)

كشف تحقيق لشبكة “سي إن إن” تنفيذ القوات الخاصة الأوكرانية سلسلة هجمات ضد قوات الدعم السريع

نفت قوات الدعم السريع في السودان، تلقيها أي دعم من مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية، وذلك بعد تحقيق لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أفاد بتنفيذ “هجمات أوكرانية ضد الدعم السريع المدعومة من فاغنر”.

وقالت الدعم السريع في بيان مساء اليوم الأربعاء “لم نتلق أي دعم من مجموعة فاغنر الروسية وليست لدينا أي علاقة بها، وما ينشر من معلومات حول هذا الخصوص حملات تشويه واستهداف ممنهجة”.

وأضافت “قواتنا تحصّلت على أسلحة وذخائر من مخازن ومعسكرات الجيش السوداني تكفيها عن حاجتها وتفيض”، واتهمت القوات المسلحة السودانية بالاستعانة “بمرتزقة أجانب يتواجدون الآن داخل معسكراتها”.

درجت بعض الجهات تعمد نشر معلومات وتقارير كاذبة ومفبركة حول تلقي قوات الدعم السريع دعماً عسكرياً من مجموعة فاغنر في محاولة مكشوفة لربط ما يدور في السودان مع أجندة أطراف أخرى حول العالم. ونشرت شبكة (CNN) تقريراً يحوي معلومات كاذبة حول تنفيذ أوكرانيا هجمات بمسيرات استهدفت قوات… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) September 20, 2023

وكان تحقيق نشرته شبكة “سي إن إن” كشف عن أن القوات الخاصة الأوكرانية نفّذت سلسلة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة، إضافة إلى عملية برية، ضد قوات الدعم السريع في السودان.

وقالت الشبكة إنها حصلت على مقاطع “فيديو” تكشف أن هجمات نفّذت ضد قوات الدعم السريع تحمل بصمات الجيش الأوكراني.

وأوضحت أنه تم استخدام “مسيّرتان متاحتان تجاريًا ويستخدمهما الأوكرانيون على نطاق واسع في 8 غارات على الأقل ضد قوات الدعم السريع”، كما أظهرت مقاطع “الفيديو” كلمات بالأوكرانية على أجهزة التحكم التي تدار بها المسيّرات التي استهدفت الدعم السريع.

وقال خبراء لـ”سي إن إن” إن التكتيكات العسكرية المستخدمة في تلك الهجمات، ومن أبرزها انقضاض الطائرات المسيرة على أهدافها على نحو مباشر وسريع، غير مألوفة في السودان وإفريقيا بشكل عام.

⚡⚡🤔 #Ukrainian special services carried out a series of drone strikes on #Wagner mercenaries in #Sudan, — CNN. The operation involved a series of attacks on the Rapid Support Force (RSF), a paramilitary group that is receiving help from Wagner 1/2⬇️ pic.twitter.com/0dmA14pMGc — 🇺🇦UkraineIntoucH🇺🇦 (@UkraineINtoucH) September 20, 2023

وأشارت تقارير سابقة إلى أن “فاغنر” عززت تعاونها مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بعد محاولة الانقلاب ضد الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقدّمت مساعدات عسكرية لقواته.

عملية عسكرية

وعلى صعيد آخر، أعلنت قوات الدعم السريع تنفيذها عملية نوعية بمعسكر الجيش السوداني في منطقة كرري العسكرية بأم درمان أسفرت عن خسائر ضخمة في الأرواح والعتاد.

وقالت في بيان آخر الأربعاء، إنه “قتل أكثر من 280 فردًا وتم تدمير 3 دبابات و5 مدافع متنوعة ومخزنًا للذخيرة خلال العملية”، وفقًا لقولها.

كما تحدثت القوات عن إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، بدعوى “إسقاطها المتفجرات والقنابل على المناطق المأهولة بالسكان”.

نفذ أشاوس القوات الخاصة بالدعم السريع اليوم، عملية نوعية كبيرة بمعسكر العدو في منطقة كرري العسكرية أسفرت عن خسائر ضخمة في الأرواح والعتاد. واستهدفت العملية النوعية التي جرى التخطيط لها وتنفيذها بدقة تجمعات مليشيات البرهان من جهاز الأمن والمخابرات سيئ السمعة، وكتائب جماعات الهوس… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) September 20, 2023

ولم ينشر أي بيان من الجيش يؤكد فيه المعلومات الواردة من الدعم السريع أو ينفيه.

ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.