بعد تحقيق عن ضربات أوكرانية في السودان.. الدعم السريع تفنّد علاقتها بـ”فاغنر” (فيديو)

نفت قوات الدعم السريع في السودان، تلقيها أي دعم من مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية، وذلك بعد تحقيق لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أفاد بتنفيذ “هجمات أوكرانية ضد الدعم السريع المدعومة من فاغنر”.

وقالت الدعم السريع في بيان مساء اليوم الأربعاء “لم نتلق أي دعم من مجموعة فاغنر الروسية وليست لدينا أي علاقة بها، وما ينشر من معلومات حول هذا الخصوص حملات تشويه واستهداف ممنهجة”.

وأضافت “قواتنا تحصّلت على أسلحة وذخائر من مخازن ومعسكرات الجيش السوداني تكفيها عن حاجتها وتفيض”، واتهمت القوات المسلحة السودانية بالاستعانة “بمرتزقة أجانب يتواجدون الآن داخل معسكراتها”.

وكان تحقيق نشرته شبكة “سي إن إن” كشف عن أن القوات الخاصة الأوكرانية نفّذت سلسلة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة، إضافة إلى عملية برية، ضد قوات الدعم السريع في السودان.

وقالت الشبكة إنها حصلت على مقاطع “فيديو” تكشف أن هجمات نفّذت ضد قوات الدعم السريع تحمل بصمات الجيش الأوكراني.

وأوضحت أنه تم استخدام “مسيّرتان متاحتان تجاريًا ويستخدمهما الأوكرانيون على نطاق واسع في 8 غارات على الأقل ضد قوات الدعم السريع”، كما أظهرت مقاطع “الفيديو” كلمات بالأوكرانية على أجهزة التحكم التي تدار بها المسيّرات التي استهدفت الدعم السريع.

وقال خبراء لـ”سي إن إن” إن التكتيكات العسكرية المستخدمة في تلك الهجمات، ومن أبرزها انقضاض الطائرات المسيرة على أهدافها على نحو مباشر وسريع، غير مألوفة في السودان وإفريقيا بشكل عام.

