سرقة دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والعثور عليها في ساحة خردة (فيديو)

تشتبه الشرطة في أن الدبابة غير نشطة وتم سرقتها من مكان الحادث، لأسباب ما زالت مجهولة حتى الآن

أعلنت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن قيام مجهولين خلال ساعات الليل بسرقة دبابة من قاعدة عسكرية مخصصة للتدريب في شمال إسرائيل، ليتم العثور عليها لاحقًا في ساحة خردة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية تصريحًا لممثل وزارة الدفاع بشأن تقرير مفصل عن دبابة سُرقت من قاعدة تدريب للجيش بالقرب من تقاطع (إليكيم) شمال إسرائيل.

وأضافت أنه عند تلقي التقرير، بدأ ضباط الشرطة في إجراء عمليات البحث، وبعد وقت قصير عثروا على الدبابة في ساحة خردة في منطقة (نيشر) القريبة من مكان السرقة.

وتابعت الشرطة الإسرائيلية من خلال التحقيق الأولي في ملابسات القضية، يشتبه في أن الدبابة غير نشطة وتم سرقتها من مكان الحادث، لأسباب ما زالت مجهولة حتى الآن.

وأوضحت أنه عند تحديد مكان الدبابة المسروقة، تم إرسال بلاغ إلى وزارة الدفاع، ولم توجه الشرطة الاتهام لأي جهة محددة بالمسؤولية عن سرقة الدبابة.

הלילה התקבל דיווח ממשרד הביטחון אודות טנק שנגנב מבסיס אימונים של צה"ל סמוך למחלף אליקים. עם קבלת הדיווח החלו שוטרי מחוז חוף בביצוע סריקות וכעבור זמן קצר איתרו שוטרי תחנת נשר את הטנק במגרש גרוטאות באזור. מבירור ראשוני עולה, כי הטנק אינו פעיל ונגנב מהמקום מסיבות שנחקרות בשלב זה. pic.twitter.com/Ha7FNKV5wM — משטרת ישראל (@IL_police) September 20, 2023

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لعثور الشرطة على الدبابة المسروقة، فيما نقل موقع “آي-24” الإسرائيلي أنه تم فتح تحقيق في الحادث شارك فيه ممثلون من الشرطة الإسرائيلية والجيش.

ولفت الموقع إلى أن الكثير من تفاصيل هذا الحادث ما زالت غير معروفة حتى الآن.

يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، أقدم اثنان من الجنود القدامى بالجيش الإسرائيلي، على سرقة دبابة من مرتفعات الجولان المحتلة، احتجاجًا على سياسات الحكومة بإضعاف السلطة القضائية.

وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، على حزمة قوانين الإصلاح القضائي التي تقول الحكومة إنها توازن ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تقول المعارضة إن من شأنها تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية.