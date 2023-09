شخصيات أمريكية مسلمة تقاضي 29 هيئة فدرالية رفضا لإدراج أسمائهم في “قائمة الإرهاب”

رفعت أبرز منظمة إسلامية-أمريكية للحقوق المدنية، رفقة عدد من الشخصيات المسلمة في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، لاستهدافها المسلمين ومضايقتهم وإذلالهم أثناء تحركاتهم، استنادًا إلى “قائمة مراقبة حكومية سرّية” أنشأها مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI).

وأعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الاثنين الماضي، عن رفع دعوى قضائية نيابة عن عمدة مدينة نيوجيرسي المسلم، محمد خير الله، و11 آخرين، ضد الحكومة الأمريكية.

ورُفعت الدعوى القضائية ضد 29 هيئة فدرالية، من بينها وزارة العدل، والـ“إف بي آي”، ووكالة الخدمة السرية، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، وإدارة أمن النقل، وغيرها.

وتأتي هذه الدعوى، احتجاجًا على استمرار استخدام هيئات الحكومة الأمريكية لـ”قائمة الإرهاب” التي وضعها جهاز الإف بي آي، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وحُرم العمدة، محمد خير الله، العام الماضي من المشاركة باحتفال أقامه البيت الأبيض بمناسبة عيد الفطر، حيث لم يُسمح له بدخول البيت الأبيض، بالرغم من تلقيه دعوة رسمية، ويزعم خير الله أن إدراج اسمه في “قائمة الإرهاب” هو السبب وراء ذلك.

وبحسب الدعوى القضائية، فقد أُدرج اسم العمدة المسلم في القائمة بين عامي 2019- 2022، رغم أنه أُزيل بعد شهر أغسطس/آب من العام الماضي، وما زالت الحكومة تحتفظ بسجلات إدراجه السابق في القائمة، وتستخدمها “لإيذائه ووصمه”.

Our Senior Attorney @gadeirabbas: "By putting people on the #watchlist, the FBI is telling every single police officer, every single private company that receives the watchlist, to screen people against the watchlist. Whether they're pulling people over on the highway or whether… pic.twitter.com/2q8KK2pvA8

— CAIR National (@CAIRNational) September 18, 2023