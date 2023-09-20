كتيبة جنين تبث لقطات تفجير “جيب” عسكري إسرائيلي بعبوة ناسفة أثناء اقتحامه المخيم (فيديو)

منذ أكثر من عام ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية شمالي الضفة الغربية

نشرت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الأربعاء، مشاهد من تفجير “جيب” عسكري إسرائيلي بعبوة ناسفة على أطراف مخيم جنين وإعطابه بشكل كامل.

وكانت كتيبة جنين قالت في قناتها على “تليغرام”، إن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل إلى مخيم جنين، مشيرة إلى أن مقاتليها “أمطروا القوة بصليات كثيفة من الرصاص، وحققوا إصابات مباشرة”.

وأضافت أن مقاتليها فجّروا سلسلة من العبوات المتفجرة في الآليات الإسرائيلية، واستهدفوا القوات التي تحاصر المنزل بالرصاص.

كتيبة جنين تنشر لقطات تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري اسرائيلي اثناء اقتحام مخيم جنين.#جنين #فلسطين pic.twitter.com/alBQqctTPk — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) September 20, 2023

من جانبها أعلنت “كتائب القسام-مخيم جنين” أن مقاتليها استهدفوا جرافة للجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، “وواصلوا التصدي لجيش الاحتلال المقتحم للمخيم ومنعه من التقدم”.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها مساء أمس، وسط إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين أدت إلى استشهاد 4 مواطنين هم محمود علي نافع السعدي (23 عامًا)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عامًا)، ورأفت عمر خمايسة (22 عامًا)، وعطا ياسر عطا موسى (29 عامًا)، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بعضها في حالة الخطر.

ومنذ أكثر من عام ينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية شمالي الضفة الغربية مستهدفًا فلسطينيين يسميهم “مطلوبين”، تسفر غالبًا عن ارتقاء شهداء وجرحى من الفلسطينيين.​​​​​​​