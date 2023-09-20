نائبان تركيان: هذه أسباب حوادث الاعتداء على أجانب الفترة الماضية (فيديو)

عضو في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية يؤكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لمن “يزرعون البلبلة” في البلاد

قال عضو مجلس النواب التركي عن حزب السعادة بأضنة نيسميتين شاليشكان إن هناك أزمة اقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية.

وأضاف في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر أن هناك قسمًا من الشعب التركي يعتقد أن وجود السوريين هو سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال نيسميتين شاليشكان إن وجود السوريين ليس هو سبب الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة هي من أجّلت ظهور الأزمة لما بعد الانتخابات التي جرت في مايو/أيار الماضي.

وذكر أن الحكومة هي من تسمح بتداول الخطاب العنصري لحزب الظفر، على حد قوله.

وأكد نيسميتين شاليشكان أن ما يحدث هو مجرد تصرفات فردية، وأن معظم الشعب التركي مع السوريين والأجانب.

بدوره، قال عضو مجلس النواب التركي عن حزب العدالة والتنمية بأنقرة والكاتب الصحفي عثمان غوكشيك إن حوادث الاعتداء الأخيرة التي شهدتها تركيا ضد سائحين عرب وأجانب، عبارة عن حملة لتشويه سمعة السياحة في البلاد بعد انتعاشها أخيرًا.

وأضاف أن هناك من يترصد لتركيا ويفتعل الأزمات كلما تحسَّن وضعها، على حد قوله.

وأكد عثمان غوكشيك أن الحكومة التركية ستتخذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لمن “يزرعون البلبلة” في تركيا، معربًا عن أسفه لأن هناك مِن أحزاب المعارضة مَن يقوم بالتحريض ضد الأجانب.





وشهدت تركيا أخيرًا حوادث اعتداء على سائحين وأجانب، مما أثار الجدل بشأن تنامي العنصرية ضد الأجانب في البلاد وسط مطالبات بوضع حد سريع لهذه الحوادث.