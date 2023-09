“اتركوا أطفالنا لحالهم”.. مظاهرات في أنحاء كندا رفضًا لترويج المثلية الجنسية في المدارس (فيديو)

نظم الآلاف في كندا مظاهرات رافضة لما قال المشاركون فيها إنه سياسة لدى المدارس تروّج للمثلية الجنسية وتهمّش دور الآباء في تربية أبنائهم.

وانطلقت مظاهرات حاشدة، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الكندية أوتاوا والعديد من المدن الأخرى اعتراضًا على النظم المدرسية.

ويرى المتظاهرون أن المدارس تروّج للمثلية الجنسية بين الطلاب الصغار، وتحاول تهميش دور الآباء في تربية أبنائهم، مطالبين بحماية أطفالهم من هذه السياسات.

وتنظم مجموعة “المسيرة المليونية من أجل الأطفال” مظاهرات منذ عدة أيام وسط المدن الكبرى، وترفع شعارات مثل “أولياء الأمر يعرفون ما هو أفضل” و”حافظوا على براءة الأطفال”.

ويقول أولياء الأمور المشاركون في الاحتجاجات إن المدارس تعرض أطفالهم لمحتوى غير لائق حول الحياة الجنسية والهوية الجنسية، وإنهم يدعمون السياسات التي تتطلب موافقة الوالدين إذا أراد الطلاب مخاطبتهم بضمائر مختلفة عن جنسهم المخصص لهم، لكنهم يرفضون ترويج المثلية بينهم.

Muslims & Christians marching together in Ottawa to protest the grooming of children in schools👏🏼

This is the regime’s biggest nightmare

People of all faiths & backgrounds coming together to stop government tyranny & perversion

pic.twitter.com/buzjpO3rEW

— DC_Draino (@DC_Draino) September 20, 2023