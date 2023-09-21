استمرار الاحتجاجات في السويداء ومتظاهرون يزيلون صورة الأسد من واجهة مبنى حكومي (فيديو)

أزال مواطنون صورة للرئيس السوري بشار الأسد من واجهة مبنى المجلس البلدي في قرية “رامي” بالريف الشرقي لمحافظة السويداء.

وتأتي إزالة الصورة في إطار احتجاجات انطلقت في السويداء جنوبي سوريا، قبل أكثر من شهر، ولا تزال تتواصل حتى اليوم.

واحتشد المتظاهرون صباح اليوم الخميس في ساحة الكرامة وسط السويداء، لتجديد مطالبتهم برحيل نظام الرئيس بشار الأسد وإجراء انتقال سلمي للسلطة.

ووفد إلى ساحة الكرامة، وهي المكان الذي أصبح مركزًا لتجمع المحتجين منذ بدء الاحتجاجات في 20 أغسطس/آب الماضي، العديد من المتظاهرين مرددين أغاني ثورية وهتافات مطالبة برحيل النظام.

ساحة الكرامة في مدينة السويداء، وتظاهرة شعبية جديدة اليوم الخميس، في إطار المظاهرات اليومية الداعية إلى التغيير السياسي منذ أكثر من شهر.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/4WFhFSGOrn — السويداء 24 (@suwayda24) September 21, 2023

وهتف المحتجون “الموت ولا المذلة”، ورفعوا لافتات تحمل رقم 2254، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2015 الذي يحمل نفس الرقم، والذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

وشهدت السويداء على مدى الأسابيع العديدة الماضية مسيرات مناهضة للنظام، انتقدت في البداية تدهور الأوضاع المعيشية ثم وصلت إلى المطالبة بتنحي بشار الأسد.

وانطلقت الاحتجاجات بمحافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، ثم تفاقمت في السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية.

واندلعت الاحتجاجات عقب قرار سلطات النظام منتصف أغسطس الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من حرب داخلية مدمرة، أعقبت قمعا عنيفا لمظاهرات تطالب برحيل نظام الأسد؛ مما تسبب في دمار هائل بالبنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان، فضلا عن خسائر بشرية تقدر بأكثر من نصف مليون قتيل، وفق بيانات حقوقية وأممية.

بشار الأسد في الصين

وبالتزامن مع استمرار المظاهرات، وصل الأسد صباح اليوم إلى الصين في زيارة هي الأولى منذ عام 2004؛ لإنهاء عزلة دبلوماسية استمرت أكثر من عقد في ظل العقوبات الغربية.

ومن المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية، ثم يرأس وفدا رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات بعدة مدن صينية تشمل اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.