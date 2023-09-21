“جئنا لمساعدتهم لكنهم فاجؤونا”.. أهالي قرية مغربية يحتفون بوصول أول فريق إغاثي (فيديو)

فاجأ أهالي إحدى القرى التابعة لإقليم الحوز الأكثر تضررًا بزلزال المغرب، الفرق الإغاثية التي جاءت لتقديم المساعدات الإنسانية.

وبالرغم من الكارثة التي حلت بالقرية، وأسفرت عن تدمير وتشقق في البيوت، فإن أهالي القرية استقبلوا الفريق الإغاثي بشكل مبهر وبالغوا في إكرامهم.

وفي مقطع فيديو نشره الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمة، أحد المشاركين في حملة الإغاثة، ظهر أهالي القرية وهم يستقبلون فريق الإغاثة بالأهازيج الشعبية، ويقدمون لهم الكسكس الذي يعدّ من أشهر الأطعمة المغربية.

بطعام الكسكس والأهازيج الشعبية.. أهالي قرية مغربية يحتفون بوصول أول فريق إغاثي#المغرب #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MqH6ncIgfO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2023

وعلق أبو سلمة على الفيديو قائلًا “ما حدث معنا شيء عجيب جدًّا، ذهبنا إلى قرية في المغرب دمر الزلزال جزءًا منها، وتصدعت باقي البيوت، ناسها يسكنون على واحدة من أعلى قمم الجبال في إفريقيا”.

وأضاف “بعد ساعتين ونص في السيارة صعودًا للقمة، كنا أول مؤسسة تقريبًا تصل تلك القرية البعيدة، فإذا بنا نتفاجأ بطريقة استقبال أهلها لنا، طعام الكسكس المغربي الشهير، والآتي المغربي والأهازيج الأمازيغية الشعبية، قلت في نفسي، سبحان الله جئنا لمساعدتهم، فإذا بهم يساعدوننا بمنحنا الأمل بأن أمتنا بألف خير”.

ما حدث معنا أمس شيء عجيب جدًا..

ذهبنا لقرية دمر #زلزال_المغرب جزء منها، وتصدعت باقي البيوت، ناسها يسكنون على واحدة من أعلى قمم الجبال في أفريقيا.. بعد ساعتين ونص في السيارة صعوداً للقمة، كنا أول مؤسسة تقريبًا تصل تلك القرية البعيدة، فإذا بنا نتفاجأ بطريقة استقبال أهلها لنا..… pic.twitter.com/MKrhZK0mol — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) September 20, 2023

ومنطقة الحوز بجنوب غرب المغرب هي مركز الزلزال الذي ضرب المملكة مساء الجمعة 10 سبتمبر/أيلول الجاري، وامتد إلى مدن عدة، منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.