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حاخامات ينظمون وقفة احتجاجية في نيويورك ضد اجتماع بايدن مع نتنياهو (شاهد)

حاخامات يهود ينظمون وقفة احتجاجية بنيويورك على اجتماع بايدن مع نتنياهو (منصات التواصل)
21/9/2023-|آخر تحديث: 21/9/202304:49 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نظم حاخامات من حركة “ناطوري كارتا” اليهودية المناهضة للصهيونية وقفةً في نيويورك أمس الأربعاء احتجاجًا على لقاء الرئيس الأمريكي جو بادين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحمل الحاخامات اليهود لافتات مناهضة للصهيونية ولحكومة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن إسرائيل لا تمثل الشعب اليهودي في العالم، الذي يعارض المشروع الصهيوني واحتلال فلسطين والانتهاكات التي تُرتكب في حق الفلسطينيين.

ونُظمت الوقفة الاحتجاجية أمام فندق “إنتركونتيننتال باركلي” في مدينة نيويورك، الذي شهد لقاءً بين بايدن ونتنياهو.

والتقى بايدن نتنياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال البيت الأبيض إنه دعاه إلى زيارة واشنطن بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر