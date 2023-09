حاخامات ينظمون وقفة احتجاجية في نيويورك ضد اجتماع بايدن مع نتنياهو (شاهد)

نظم حاخامات من حركة “ناطوري كارتا” اليهودية المناهضة للصهيونية وقفةً في نيويورك أمس الأربعاء احتجاجًا على لقاء الرئيس الأمريكي جو بادين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحمل الحاخامات اليهود لافتات مناهضة للصهيونية ولحكومة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن إسرائيل لا تمثل الشعب اليهودي في العالم، الذي يعارض المشروع الصهيوني واحتلال فلسطين والانتهاكات التي تُرتكب في حق الفلسطينيين.

And now for the contra position: anti-Zionist Neturei Karta, an ultra-Orthodox sect, chanting: “ Down with the state of Israel “ pic.twitter.com/FVwAyhT1yK

— Judy Maltz (@MaltzJudy) September 20, 2023