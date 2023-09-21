رويترز عن مصادر: قطر عقدت محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران بشأن الملف النووي والطائرات المسيّرة

ذكر أحد المصدرين أن الاجتماعات انعقدت في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

نقلت وكالة رويترز عن “مصدرين مطلعين” أن قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع تناولت البرنامج النووي الإيراني والمخاوف الأمريكية بشأن نقل طائرات إيرانية مسيّرة إلى روسيا.

وأضاف المصدران، اللذان تحدّثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما، أن الاجتماعات لم تتضمن نوعًا من “الدبلوماسية المكوكية” التي سبق أن أجرتها قطر في الدوحة هذا العام، وشهدت تنقّل دبلوماسيين قطريين ذهابًا وإيابًا بين الجانبين؛ مما أفضى في النهاية إلى تبادل السجناء بين واشنطن وطهران.

وذكر أحد المصدرين أن الاجتماعات انعقدت في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر المصدر الآخر، وهو دبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط على علم بالأمر، أنه ستكون هناك محادثات ثنائية إضافية في وقت لاحق من الأسبوع، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

ونقلت رويترز عن المصدر الدبلوماسي وصفه محادثات نيويورك بأنها كانت “مباحثات من أجل المباحثات”، موضحًا أن الهدف منها كان تمهيد الطريق لمباحثات غير مباشرة في المستقبل من أجل الوصول إلى “تفاهم” بشأن الملف النووي.

وأدّت قطر دورًا هامًّا في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تم تنفيذه مؤخرًا.