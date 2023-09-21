زلزال المغرب.. 11.7 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة

أعلن الديوان الملكي المغربي، عن تخصيص ميزانية بقيمة 120 مليار درهم مغربي (نحو 11.7 مليار دولار)، لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب المغرب مطلع الشهر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بيان للديوان الملكي، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بالرباط، خُصّصت لوضع برنامج عاجل لإعادة إعمار 6 مناطق منكوبة بالزلزال بمبلغ 120 مليار درهم، وذلك خلال 5 سنوات.

وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجّه لإعادة إعمار مناطق: “مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات”، وأنه يشمل في المجمل نحو 4.2 ملايين نسمة من سكان هذه المناطق.

ويضم البرنامج، مشاريع تهدف إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير العاجلة، إضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

كما يتضمن البرنامج، توفير المخزون والاحتياطات الأولية من خيام وأغطية وأسرّة وأدوية ومواد غذائية، بهدف التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وعمق حوالي 8 كيلومترات، مدنًا مغربية عدة، مساء 8 سبتمبر/أيلول الحالي؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، ودمار عدد كبير من المنازل والمباني.