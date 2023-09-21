“سابقة تاريخية”.. تعرف على الجنرال تشارلز براون الرئيس الجديد لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسًا جديدًا لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة خلفًا للجنرال مارك ميلي الذي تنتهي مدة خدمته الشهر الحالي بعد 4 سنوات في المنصب.

وبرز اسم الجنرال براون خلال المظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة ضد العنصرية في أعقاب مصرع جورج فلويد قبل 3 سنوات، التي جرت تحت شعار “حياة السود مهمة”.

حينئذ نشر بروان مقطع فيديو تحدث فيه عن التمييز الذي تعرض له هو نفسه حتى في الجيش، وقال مشيرًا إلى وضعه في سلاح الجو “غالبًا ما كنت الإفريقي الأمريكي الوحيد في سربي، وكضابط كبير الإفريقي الأمريكي الوحيد في الغرفة”.

وأضاف “أتذكر الضغوط التي كنت أرزح تحتها لكي لا أرتكب أي خطأ، لا سيما أمام رؤسائي الذين كنت أشعر بأنهم لا يتوقعون الكثير مني بصفتي إفريقيًّا أمريكيًّا”.

وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الأركان المقبل بأنه قائد وطني شجاع وعنيد، وقال إنه ينحدر من عائلة لها باع طويل في الجيش وإن كلمته أثرت في جميع الأمريكيين وجاءت من ضابط شجاع لا يخشى الإفصاح عن رأيه.

سابقة تاريخية

وبتثبيته في منصبه يصبح الجنرال براون ثاني ضابط أسود يتبوأ أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول فيما بين 1989 و1993.

وفي سابقة في تاريخ الولايات المتّحدة، سيعمل براون تحت إمرة وزير دفاع أسود أيضا هو لويد أوستن.

130 ساعة قتالية

ولد براون في ولاية تكساس عام 1962 وتدرج في مناصب عدة بعد التحاقه بالجيش وتولى في أغسطس/ آب 2020 رئاسة أركان القوات الجوية الأمريكية. وقبل أن يشغل منصب رئيس أركان القوات الجوية، كان قائدًا للقوات الجوية في المحيط الهادئ، وقائدًا للمكونات الجوية للقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ولدى رئيس الأركان الجديد أكثر من 3 آلاف ساعة طيران من بينها 130 ساعة قتالية.