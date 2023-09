سويسرا.. البرلمان يوافق على حظر النقاب ويفرض غرامات على المخالِفات

صادق البرلمان السويسري على حظر النقاب في تشريع يعتقد أنه يستهدف النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع والنقاب.

وصوّت مجلس النواب في البلاد بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون الجديد والمثير للجدل، يوم أمس الأربعاء، حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 151 صوتًا مقابل 29 صوتًا، وكان مجلس المستشارين السويسري قد وافق في وقت سابق على الحظر الذي حظي بدعم قوي من حزب الشعب السويسري اليميني.

وبموجب هذا القانون الجديد يحظر جميع أشكال تغطية الوجه بما في ذلك تغطية الأنف والفم والعينين في الأماكن العامة، وكذلك في المباني الخاصة التي يمكن للعامة الوصول إليها، وبهذا القرار سيصبح الحظر الجديد قانونًا فدراليًا، وسيتم تغريم من ينتهكونه بنحو ألف فرنك سويسري (1114 دولارًا).

وقبل عامين، صوّتت سويسرا بأغلبية ضئيلة في استفتاء لصالح فرض حظر عام على النقاب والبرقع وعصابات الرأس التي يرتديها المتظاهرون، وصوّت لصالحه أكثر من 51%، فيما صوّت ضده نحو 49%.

Switzerland's parliament has approved a ban on face coverings in legislation thought to be targeting Muslim women wearing burqas and niqabshttps://t.co/MHhen7pJ1d

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 21, 2023