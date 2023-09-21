قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق معبر قلنديا بعد وقوع عملية دهس.. وحماس تبارك وتحذر (فيديو)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر قلنديا شمالي القدس المحتلة في الاتجاهين بزعم وقوع عملية دهس أسفرت عن إصابة حارس إسرائيلي، في حين باركت حماس العلمية واعتبرتها تحذيرًا للاحتلال.

وأعلنت شرطة الاحتلال في بيان، إصابة حارس أمن إسرائيلي، اليوم الخميس، بعد تعرضه للدهس على حاجز قلنديا العسكري، شمالي القدس الشرقية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت الشرطة مواطنًا فلسطينيًّا على حاجز قلنديا العسكري، ولم يُكشَف عن هوية هذا المواطن حتى الآن. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة الأخاص والمركبات بشكل كامل في الاتجاهين؛ مما تسببت في أزمة مرورية خانقة في المكان.

إصابة أحد عناصر الاحتلال بعملية الدهس على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/tmAwcT8R3y — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 21, 2023

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت إن الشرطة الموجودة في الحاجز أطلقت النار على الفلسطيني.

وأشارت الشرطة في بيانها، إلى أن حارس الأمن أصيب بجروح طفيفة جراء الحادث، وقالت إنه يجري التحقيق في ملابسات القضية وفي هذه المرحلة يتم التحقيق في الاشتباه في وقوع هجوم دهس.

وأضافت أنه تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة من منطقة القدس إلى مكان الحادث.

قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة عقب أنباء عن تنفيذ عملية دهس في المكان pic.twitter.com/dqIczGA0cZ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 21, 2023

حماس تبارك العملية

من جهتها، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية الدهس بحاجز قلنديا، وقال الناطق باسمها عن مدينة القدس محمد حمادة إن “عملية اليوم هي رسالة تحذير للاحتلال الذي يتوعد مستوطنوه بتدنيس جديد للمسجد الأقصى المبارك”، مشددًا على أن “شعبنا المرابط سيحمي الأقصى ويدافع عنه بكل ما يملك”.

وأضاف في بيان “إن جرائم الاحتلال المتواصلة من تهويد للقدس وبطش بالمصلين في الأقصى لن ترهب شعبنا أو تكسر عزيمته وإصراره على الجهاد والمقاومة دفاعا عن حقوقه المشروعة”.

ودعا حمادة “كل أبناء شعبنا الثائرين على امتداد فلسطين المحتلة لإدامة الاشتباك مع الاحتلال وقطع الطرق على مستوطنيه حتى يرحل عن أرضنا المحتلة”.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.