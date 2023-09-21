وصول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى تركيا عبر ممر مؤقت (فيديو)

وصلت سفينة البضائع “ريزيليانت أفريكا” إلى قبالة مضيق البوسفور بتركيا اليوم الخميس، وهي أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من أوكرانيا في مياه البحر الأسود وخارجها عبر ممر مؤقت.

وقالت كييف إن السفينة غادرت ميناء تشورنومورسك الأسبوع الحالي، وإنها تنقل ثلاثة آلاف طن من الحبوب.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي فتح “ممر إنساني” يسمح بإبحار سفن متجهة إلى أسواق إفريقية وآسيوية، والتحايل على الحصار الفعلي الذي تفرضه روسيا على موانئ أوكرانية بعد انسحابها هذا الصيف من اتفاق سمح بتصدير الحبوب خلال الحرب.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الحالي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الروسية، إن لموسكو طلبين فيما يتعلق بمبادرة الحبوب، الأول يتمثل بربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، والثاني تأمين السفن الروسية المستخدمة بالنقل.

وأشار أردوغان إلى أن 44% من الحبوب تذهب إلى أوروبا، في حين تذهب 14% فقط إلى إفريقيا.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعتبر جميع السفن المبحرة بالبحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة لبضائع عسكرية.

جاء ذلك عقب رفض موسكو في 17 من الشهر نفسه تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية التي أعلنت لاحقًا أنها ستمددها “فور تنفيذ الجزء الروسي منها”، الذي يشترط إيصال الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها الدول الإفريقية.

وكثّفت روسيا هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الدانوب والبحر الأسود منذ انسحابها من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا ودخل حيز التنفيذ في صيف 2022.

وفي هذه الأثناء، يبحث المجتمع الدولي سبل تأمين طرق تصدير الحبوب في الوقت المناسب لموسم الحصاد في الخريف، علمًا بأن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب.