وصول طائرتين ضمن الجسر الجوي القطري لدعم متضرري إعصار ليبيا

وصلت طائرتان جديدتان ضمن الجسر الجوي القطري، اليوم الخميس، إلى مطار بنينا في بنغازي شرقي ليبيا، لدعم المتضررين جراء إعصار دانيال والفيضانات التي ضربت المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “وصلت اليوم (الخميس)، إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، الطائرتان الخامسة والسادسة من الجسر الجوي القطري لمساعدة المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا”.

وأضافت “تحمل الطائرتان 88 طنًّا من المساعدات الإنسانية والإغاثية كاستجابة طارئة للوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، ليصل إجمالي المساعدات القطرية للمتضررين 209 أطنان”.

وذكرت الوكالة أن المساعدات تضمّنت “مستلزمات إيواء وموّلدات كهرباء ومواد غذائية وإغاثية ومعدّات طبّية مقدمة من اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية”.

وصول الطائرتين الخامسة والسادسة من الجسر الجوي القطري لمساعدة المتضررين من الفيضانات إلى مطار بنينا في #ليبيا#قنا #قطر https://t.co/yp6vZc7bXE pic.twitter.com/U7aCxR8Bke — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 21, 2023

ووصلت الطائرتان القطريتان الثالثة والرابعة إلى مطار بنينا ببنغازي في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وحملتا 54 طنًا من المساعدات. ووصلت الطائرتان الأولى والثانية في اليوم السابق وكانتا تحملان مستشفى ميدانيًا وحزمة مساعدات طبية.

ووجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، بإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في شرقي ليبيا.

📺 صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطرية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة ، يرسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى #ليبيا بهدف مساعدة المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم pic.twitter.com/EdEyyXbXus — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) September 21, 2023

وضرب الإعصار دانيال وما تسبب به من فيضانات عدة مناطق في شرقي ليبيا مما أسفر عن مصرع وفقد عشرات الآلاف، كما أجبر أكثر من 40 ألف شخص على النزوح وترك منازلهم ومناطقهم التي تعرضت لدمار هائل.