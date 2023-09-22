البرهان يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف الدعم السريع “جماعة إرهابية” ويحذر من تمدد نزاع السودان (فيديو)

ناشد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المجتمع الدولي مواجهة “رعاة” قوات الدعم السريع المتنازعة مع الجيش، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذّر البرهان، في كلمته الخميس، من تمدّد نطاق الحرب الدائرة في السودان بين جيشه وقوات الدعم السريع، إلى خارج حدود بلاده.

واتّهم البرهان قوات الدعم السريع بالسعي لتلقي دعم “مجموعات إرهابية”، وقال إن الأمر أشبه بـ”شرارة لانتقال الحرب إلى دول أخرى في المنطقة حول السودان”.

وقال إن الدعم السريع “مارست جرائم حق في جميع مناطق السودان والقتل على أساس العرق”، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيفها “جماعة إرهابية”، ووصف الدعم السريع بأنها “مجموعات خارجة عن القانون”.

وجدد تعهّده “بنقل السلطة إلى حكومة مدنية من المستقلين عقب انتهاء المرحلة الانتقالية”، دون أن يذكر أي تفاصيل عن تلك المرحلة.

وبات أكثر من 5 ملايين شخص بلا مأوى، وقُتل آلاف المدنيين في الحرب التي اندلعت بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميًا في الجيش ضمن عملية انتقال سياسي.

وقف المساعدات

وقال البرهان إن وقف المساعدات الإنسانية الفترة الماضية أثّر في توسيع فجوة الحماية المجتمعية ومواجهة أزمة الغذاء وفاقم من أوضاع النازحين، وناشد المانحين الدوليين بالاستمرار في دعم الأوضاع الإنسانية في السودان ومعالجتها.

وأكد أن “مؤسسات الدولة الشرعية من حكومة وقوات مسلحة لن تسمح بانتهاك سيادة الدولة أو النيل من كرامتها مهما كانت التكلفة”.

وأعرب عن تضامن الشعب السوداني مع أشقائه في المغرب وليبيا في المصائب التي أصابتهم في الفترة الأخيرة.

وكان محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع، بث تسجيلًا مصوّرًا، مساء الخميس، وجّه فيه خطابًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل كلمة البرهان.

وأبدى حميدتي -بحسب الخطاب الذي بثّه حسابه على منصة “إكس”- استعداده لبدء محادثات سياسية جادة وشاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل وإقامة حكومة مدنية تقود السودان نحو التحول الديمقراطي.

ومنذ أواخر الشهر الماضي يكثف البرهان جولاته الخارجية وسط مساع لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد بين قواته وقوات الدعم السريع، ومنذ ذلك الحين زار البرهان 6 بلدان وهي مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا وأخيرًا أوغندا.