القدس.. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب، مساء الخميس، في محطة القطار الخفيف بحي التلة الفرنسية، شمالي القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب داوود عاهد عطية (19 عامًا)، من بلدة العيسوية شمالي شرق القدس المحتلة، وأصابته بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة بعد إغلاقها، فيما توقفت حركة القطار الخفيف بالكامل، وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وداهمت منزل عائلة الشاب عطية واعتقلت والده.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن قوات الأمن أطلقت النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن داخل محطة القطار بمستوطنة “التلة الفرنسية”، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن “حارس أمن أصيب بجروح طفيفة في يده جراء عملية الطعن”.

على صعيد آخر، ذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب العشرات من الفلسطينيين الذين كانوا يتظاهرون في مناطق عدة على مقربة من السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، ما أدى لإصابة اثنين بالرصاص الحي، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، وإصابة عدد آخر بالاختناق.

ومنذ أيام عدة، تتواصل المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل في مناطق عدة شرقي قطاع غزة، وذلك احتجاجًا على الحصار المفروض على القطاع.