القوات الأرمينية في إقليم كاراباخ تبدأ بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن القوات الانفصالية الأرمينية في إقليم ناغورني كاراباخ بدأت تسليم أسلحتها وعتادها العسكري تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

وأوضحت الوزارة أن التشكيلات المسلحة في كاراباخ سلمت 6 قطع مدرعة، وأكثر من 800 قطعة سلاح ناري.

وأعلن انفصاليو كاراباخ في وقت سابق الجمعة أنهم يتفاوضون مع أذربيجان على سحب قواتهم من المنطقة، بعد عملية عسكرية أذرية خاطفة.

وقال الانفصاليون في بيان “المفاوضات جارية مع الجانب الأذري برعاية قوة حفظ السلام الروسية لتنظيم عملية انسحاب القوات، وضمان عودة المواطنين الذين شردهم العدوان العسكري إلى منازلهم”.

وبحسب البيان، فإن الطرفين يناقشان “إجراءات” دخول المواطنين وخروجهم من الإقليم.

وتعهّد الانفصاليون التخلّي عن السلاح في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف لإنهاء القتال.

وشنّ الجيش الأذري هجومًا، الثلاثاء، على منطقة كاراباخ الانفصالية التي تسكنها أغلبية من الأرمن، وكانت مسرحًا لحرب عنيفة في العام 2020 سمحت لباكو باستعادة أجزاء كبيرة من الأراضي هناك.

وبعد 24 ساعة فقط من القتال، استسلم الانفصاليون الأرمن، الأربعاء، أمام قوة نيران باكو وفي ظل عدم مساعدة أرمينيا، وبدأت مفاوضات، الخميس، بوساطة موسكو، لإعادة إدماج الأراضي الانفصالية في أذربيجان، وذلك في وقت تقطّعت السبل بأكثر من 100 ألف شخص.