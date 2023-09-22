رئيس الوزراء الماليزي يحذر من خطر عدم التحرك ضد الأشكال الجديدة للعنصرية والتصوير النمطي للمسلمين (فيديو)

أدان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الجمعة، “الأشكال الجديدة من العنصرية والتصوير النمطي للمسلمين وحرق المصحف الشريف”، ووصفها بأنها أعمال “معادية بوضوح للإسلام”، وحذّر من “خطر” عدم التحرك ضدها.

وقال إبراهيم في كلمته أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن عدم التحرك ضد مثل هذه الأعمال يبعث برسالة “خطيرة” للإنسانية.

وأضاف: “نشعر بالقلق إزاء ظهور أشكال جديدة من العنصرية، التي تتميز بكراهية الأجانب والتنميط السلبي والتنميط تجاه المسلمين”.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال “تجلّت في اتجاه مثير للقلق من الكراهية والتعصب وأعمال العنف ضد المسلمين ومقدساتهم”، وأضاف: “يفزعنا إضفاء الشرعية على هذه الأعمال في ظل الدفاع الضعيف عن حقوق الإنسان”.

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شاهد 🎥 | https://t.co/rnw5HT71Zl#الجزيرة_مباشر — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 28, 2023

وتكررت مؤخرًا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف بحرقه من قبل أشخاص يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية.

وأثارت هذه الأعمال ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميًا وشعبيًا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي هذه الدول في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارًا صاغه المغرب، يدين أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، كونها انتهاكًا للقانون الدولي.