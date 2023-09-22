سياسة

قوات حفظ السلام الروسية تغادر كاراباخ وأذربيجان تزيل نُصب سيطرة الأرمن من المدينة (فيديو)

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22/9/2023-|آخر تحديث: 22/9/202311:07 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت تسجيلات مصورة، الجمعة، مركبات روسية لحفظ السلام، تغادر منطقة ناغورني كاراباخ، عقب الاتفاق على وقف إطلاق النار واستجابة الانفصاليين الأرمن لشروط أذربيجان.

ويظهر في التسجيلات الجيش الأذري وهو يزيل نصب الدبابة، الذي يرمز إلى السيطرة الأرمينية على كاراباخ، وهي الدبابة الأذرية التي تعرضت للقصف من قبل الأرمن عام 1992، خلال حرب كاراباخ الأولى.

وشنّ الجيش الأذري هجومًا، الثلاثاء، على كاراباخ الانفصالية التي تسكنها أغلبية من الأرمن، وكانت مسرحًا لحرب عنيفة في العام 2020 سمحت لباكو باستعادة أجزاء كبيرة من الأراضي هناك.

وبعد 24 ساعة فقط من القتال، استسلم الانفصاليون الأرمن، الأربعاء، أمام قوة نيران باكو وفي ظل عدم مساعدة يريفان، وبدأت مفاوضات، الخميس، بوساطة موسكو، لإعادة إدماج الأراضي الانفصالية في أذربيجان، وذلك في وقت تقطّعت السبل بأكثر من 100 ألف شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر