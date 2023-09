قوات حفظ السلام الروسية تغادر كاراباخ وأذربيجان تزيل نُصب سيطرة الأرمن من المدينة (فيديو)

أظهرت تسجيلات مصورة، الجمعة، مركبات روسية لحفظ السلام، تغادر منطقة ناغورني كاراباخ، عقب الاتفاق على وقف إطلاق النار واستجابة الانفصاليين الأرمن لشروط أذربيجان.

ويظهر في التسجيلات الجيش الأذري وهو يزيل نصب الدبابة، الذي يرمز إلى السيطرة الأرمينية على كاراباخ، وهي الدبابة الأذرية التي تعرضت للقصف من قبل الأرمن عام 1992، خلال حرب كاراباخ الأولى.

Azerbaijan removed the tank which symbolised the Armenian victory of first Karabakh war that stood at the entrance to Shusha. pic.twitter.com/EkoEAJEtiE

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 22, 2023