قوات حفظ السلام الروسية تغادر كاراباخ وأذربيجان تزيل نُصب سيطرة الأرمن من المدينة (فيديو)

أظهرت تسجيلات مصورة الجمعة، مركبات روسية لحفظ السلام، تغادر منطقة ناغورني كاراباخ، عقب الاتفاق على وقف إطلاق النار واستجابة الانفصاليين الأرمن لشروط أذربيجان.

ويظهر في التسيجلات الجيش الأذربيجاني وهو يزيل نصب الدبابة، الذي يرمز إلى السيطرة الأرمينية على كاراباخ، وهي الدبابة الأذربيجانية التي تعرضت للقصف من قبل الأرمن عام 1992، خلال حرب كاراباخ الأولى.

Azerbaijan removed the tank which symbolised the Armenian victory of first Karabakh war that stood at the entrance to Shusha. pic.twitter.com/EkoEAJEtiE — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 22, 2023

وشنّ الجيش الأذربيجاني هجوماً الثلاثاء على كاراباخ الانفصالية التي تسكنها أغلبية من الأرمن وكانت مسرحاً لحرب عنيفة في العام 2020 سمحت لباكو باستعادة أجزاء كبيرة من الأراضي هناك.

وبعد 24 ساعة فقط من القتال، استسلم الانفصاليون الارمن الأربعاء أمام قوة نيران باكو وفي ظل عدم مساعدة يريفان، وبدأت مفاوضات الخميس بوساطة موسكو، لإعادة إدماج الأراضي الانفصالية في أذربيجان، وذلك في وقت تقطّعت السبل بأكثر من 100 ألف شخص.