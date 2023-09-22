متطوعون يصنعون الخيام لصالح منكوبي زلزال المغرب (فيديو)

تخصص إحدى ورش صناعة الخيام، قرب منطقة شريفية في الطريق الذي يربط بين أمزميز ومراكش، إنتاجها لصالح منكوبي زلزال المغرب.

وكشفت جولة الجزيرة مباشر عن تسارع العمل في الورشة لإنتاج 500 خيمة لإيواء منكوبي الزلزال ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، المتوقّع أن يزيد فاجعة الزلزال سوءًا، حيث يتأثّر العديد من مناطق الزلزال بالثلوج والبرد والأمطار الغزيرة.

ويجري العمل في الورشة منذ 10 أيام، ويقوم على العمل فيها متطوعون من الشباب.

وقال أحد المتطوعين إن “دورنا هو صناعة الخيام بجودة متميزة، يمكن أن تخصص في أماكن الثلوج المرتفعة، نقوم بصناعتها بمواد خام متميزة لتناسب حمولة ثقيلة، وتقي من البرودة، وهي في نفس الوقت مضادة للحرارة حتى يستطيع ساكنوها وضع وسائل التدفئة في منتصفها”.

وتضمنت جولة الجزيرة مباشر تفقد أنواع الخيام المصنوعة هناك، حيث لفت المتطوعون إلى وجود نماذج من الخيام تصلح للمرتفعات مع الثلوج، وأخرى للحماية من الرطوبة، وأخرى لها أجزاء شفافة لامتصاص أشعة الشمس.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وعمق حوالي 8 كيلومترات، مدنًا مغربية عدة، مساء 8 سبتمبر/أيلول الحالي؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، ودمار عدد كبير من المنازل والمباني.