نتنياهو: سأفعل ما بوسعي لمنع إيران من امتلاك “النووي” وإسرائيل على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية، معتبرًا أنه لا يجب منح الفلسطينيين حق “الفيتو” على العلاقات الإسرائيلية العربية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع 3 دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى “فجر عصر جديد من السلام، والآن أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”.

وتابع “مثل هذا السلام سيقطع شوطًا طويلًا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

ورأى أن تحقيق سلام بين إسرائيل والسعودية سوف يخلق شرق أوسط جديدًا.

ورفض نتنياهو بشدة إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة، الخميس، على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية.

وقال “يجب ألا نمنح الفلسطينيين حق النقض على معاهدات السلام الجديدة مع الدول العربية”.

وتابع “يمكن للفلسطينيين الاستفادة بشكل كبير من سلام أوسع نطاقًا، ويجب أن يكونوا جزءًا من هذه العملية، لكن لا ينبغي أن يكون لهم حق النقض على العملية”.

ورأى أن المزيد من اتفاقيات السلام مع دول عربية سيزيد من فرص “صنع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”، وفقًا لكلامه.

إيران “تهديد مشترك”

واعتبر نتنياهو أن إيران تمثل تهديدًا مشتركًا على إسرائيل والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أنه سيفعل ما بوسعه لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وتابع “إيران تنتهك الاتفاق النووي ولا تخضع لأي عقوبات”.

وقال إنه سيتم تدشين خط سكك حديدية يمر عبر الجزيرة العربية وحتى إسرائيل لربط الهند بأوروبا.

وقامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة في إطار “اتفاقات أبراهام” المدعومة من الولايات المتحدة.

وحذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على “كامل حقوقه المشروعة”.

وقال عباس في مستهل خطابه “واهم من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه الوطنية المشروعة”.