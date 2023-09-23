أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية “رفيعة” في الأسطول الروسي بهجوم سيفاستوبول

أعلنت أوكرانيا اليوم السبت أن عشرات الأشخاص بينهم “شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية” قتلوا أو جُرحوا بهجوم صاروخي شنته على مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال الجيش الأوكراني إن “تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول”، وأضاف أن الهجوم وقع أثناء انعقاد “اجتماع لقيادة البحرية الروسية”.

وقال رئيس الاستخبارات الأوكرانية (كيريلو بودانوف) إن الهجوم أدى إلى مقتل “تسعة أشخاص على الأقل” بينهم جنرالات، حسبما صرح به لإذاعة صوت أمريكا، وامتنع عن التعليق على ما إذا كانت صواريخ غربية الصنع استُخدمت في الهجوم.

تحذير من هجوم جديد

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه حاكم سيفاستوبول المعين من روسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، من هجوم صاروخي أوكراني جديد محتمل اليوم السبت.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تليغرام “انتبهوا! خطر صواريخ!”، وقال “أغلقوا نوافذكم بشكل محكم وابتعدوا عنها”، ودعا ركاب السيارات ووسائل النقل العام إلى النزول منها والتوجه إلى مكان آمن.

The debris from a downed rocket fell on the northern part of the Sevastopol Bay, Mikhail Razvozhayev, governor of the Russian Black Sea city, wrote on his Telegram channel:https://t.co/pF1nj0fpT0 pic.twitter.com/HO6kAdzB5n — TASS (@tassagency_en) September 23, 2023

“ضربة ناجحة”

وكانت كييف قد أعلنت أمس الجمعة تنفيذ “ضربة ناجحة على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول المحتلة” في القرم، في وقت تحاول فيه أوكرانيا نقل المعركة إلى شبه الجزيرة الاستراتيجية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام مقتل جندي جراء الضربة، ثم عادت وقالت إنه مفقود.





وكثفت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة ضرباتها على شبه جزيرة القرم بطائرات مسيّرة وصواريخ، معلنةً تدمير أنظمة دفاع جوي وحوض لبناء السفن وسفينتين هناك.

وتؤدي شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014 ومدينة سيفاستوبول، دورًا أساسيًّا في الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، من ناحية تأمين الإمدادات لقوات الاحتلال الروسية في جنوب أوكرانيا وتنفيذ ضربات صاروخية.

ولم يُعرف حجم الأضرار بدقة بعد، لكن السلطات الروسية أكدت أن المبنى التاريخي للمقر العام “تضرّر”، في حين قال الحاكم المعين من قبل موسكو إن عناصر الإطفاء تمكّنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى.

وكان قد أشار إلى أن الضربة تسبّبت أيضًا في تحطّم نوافذ عشرة مبانٍ سكنية في وسط المدينة، لكن “لم يصب أحد بجروح”، وأكد الجيش الروسي إسقاط خمسة صواريخ فوق شبه جزيرة القرم.