أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية “رفيعة” في الأسطول الروسي بهجوم سيفاستوبول

أعلنت أوكرانيا اليوم السبت أن عشرات الأشخاص بينهم “شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية” قتلوا أو جُرحوا بهجوم صاروخي شنته على مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال الجيش الأوكراني إن “تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول”، وأضاف أن الهجوم وقع أثناء انعقاد “اجتماع لقيادة البحرية الروسية”.

وقال رئيس الاستخبارات الأوكرانية (كيريلو بودانوف) إن الهجوم أدى إلى مقتل “تسعة أشخاص على الأقل” بينهم جنرالات، حسبما صرح به لإذاعة صوت أمريكا، وامتنع عن التعليق على ما إذا كانت صواريخ غربية الصنع استُخدمت في الهجوم.

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه حاكم سيفاستوبول المعين من روسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، من هجوم صاروخي أوكراني جديد محتمل اليوم السبت.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تليغرام “انتبهوا! خطر صواريخ!”، وقال “أغلقوا نوافذكم بشكل محكم وابتعدوا عنها”، ودعا ركاب السيارات ووسائل النقل العام إلى النزول منها والتوجه إلى مكان آمن.

The debris from a downed rocket fell on the northern part of the Sevastopol Bay, Mikhail Razvozhayev, governor of the Russian Black Sea city, wrote on his Telegram channel:https://t.co/pF1nj0fpT0 pic.twitter.com/HO6kAdzB5n

— TASS (@tassagency_en) September 23, 2023