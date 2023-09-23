“افتحوا موانئ غزة”.. انطلاق حملة دولية لكسر الحصار عن القطاع (فيديو)

بدأت من غزة صباح اليوم السبت حملة دولية لكسر الحصار عن القطاع الذي يرزح تحت ضغط حصار إسرائيلي منذ أكثر من 17 عامًا، كانت له نتائج كارثية على السكان، وقوّض وحدة الأرض الفلسطينية، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير سابق “كان للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة أثر عميق على الأحوال المعيشية فيه، إذ قوّض وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة ومزّق النسيج الاقتصادي والاجتماعي فيها”.

الحملة الدولية لكسر الحصار تعلن إطلاق حملة دولية تحت عنوان "افتحوا موانئ غزة" والتي ستنطلق في عدد من الدول العربية والأوروبية عدسة: محمد الخطيب/ فلسطين الآن pic.twitter.com/VAOaif94UK — وكالة فلسطين الآن (@AlanWkalt) September 23, 2023

كسر الحصار عن غزة

وانطلقت حملة دولية، تتضمن وقفات في عدد من الدول العربية والغربية للمطالة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، وبالتوازي مع ذلك انطلقت حملة مماثلة عبر منصات التواصل باللغتين العربية (#افتحوا_موانئ_غزة) والإنجليزية (#opengazaports).

وفي غزة، عقد مؤتمر صحفي اليوم السبت تحدث فيه المشاركون، عن آثار الحصار على القطاع وما نتج عنه من تدهور كبير في مستويات المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والوقود والكهرباء.

صور| الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة تطلق حملة بعنوان (افتحوا موانئ غزة)

تصوير: ياسر فتحي pic.twitter.com/sj9yYQ3Qrp — فلسطين أون لايـن (@F24online) September 23, 2023

وأدى فرض الحصار الشامل على غزة إلى تفاقم الأوضاع مع ما أصاب القطاع من عدوان عسكري إسرائيلي، وما يواجهه من هجمات إسرائيلية متكررة.

وتحدث في المؤتمر الصحفي للحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، الصحفي سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي، فشرح آثار الحصار الطويل على السكان في غزة.

مسير بحري

وعقب ذلك نُظّم مسير بحري انطلق من ميناء غزة، في إطار حملة “افتحوا موانئ غزة” الهادفة إلى فك الحصار المفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

مسير بحري صباح اليوم في ميناء مدينة غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على عن القطاع. pic.twitter.com/tQ5ApKwhck — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 23, 2023

الكويت وإسطنبول والأردن ولبنان

وفي هذا السياق يجري تنظيم حملات مماثلة، حيث تنظم في الكويت حملة تضامنية لفك الحصار عن قطاع غزة، في ظل ما يعانيه القطاع من حصار مستمر منذ 17 عامًا.

تدعوكم الحملة العالمية لكسر الحصار عن #غزة ممثلة بمجموعتها في #الكويت بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لحضور الوقفة التضامنية.. تحت شعار "من الكويت.. افتحوا موانئ غزة" 🗓 يوم السبت 9/23 ⌚️الساعة 4:30 عصراً 📍#ساحة_الإرادة#افتحوا_موانئ_غزة#كويتيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/L56sE04pf0 — كويتيون ضد التطبيع (@_K_against_N_) September 22, 2023

كما تجري فعالية مماثلة في إسطنبول، حيث تنظم وقفة تضامنية دعت إليها حملة (فلسطينيو الخارج) لكسر الحصار عن غزة، وذلك ضمن فعاليات “افتحوا موانئ غزة”.

دعوة للمشاركة ..

تدعوكم حملة فلسطينيي الخارج لكسر الحصارعن قطاع غزة للمشاركة في الوقفة التضامنية البحرية في مدينة إسطنبول التركية. يوم السبت 23-9-2023 الساعة 12م ، في اسطنبول- أيوب سلطان- جولدن هول بارم#افتحوا_موانئ_غزة#opengazaports pic.twitter.com/PZlR2saIsQ — قناة راجعين Rajeen TV (@rajeentv) September 22, 2023

وفي الأردن تنظم أيضًا وقفة تضامن، ضمن الحملة الدولية لكسر حصار غزة تحت شعار “من الأردن افتحوا موانئ غزة” بالتزامن مع فعاليات دولية في أكثر من 20 نقطة بحرية في عدة دول.

تحت شعار "من الأردن 🇯🇴.. افتحوا موانئ غزة🇵🇸"

تدعوكم حملة افتحوا موانئ غزة – الأردن للمشاركة في

*وقفة العز لكسر حصار غزة*

وذلك في مدينة #العقبة – أمام مسجد الشريف الحسين بن علي / شارع الكورنيش

🗓 يوم السبت 23/9/2023

⌚️الساعة 05:00 عصراً pic.twitter.com/pABLrxfZBo — خالد وليد الجهني (@KhaledEljuhani) September 21, 2023

وفي لبنان، دعت المبادرة الوطنية لكسر الحصار عن غزة والمؤسسات الأهلية إلى المشاركة في وقفة تضامنية في بيروت الثلاثاء القادم ضمن فعاليات الحملة الدولية.

دعوة عامة تدعوكم المبادرة الوطنية اللبنانية لكسر الحصار عن غزة والمؤسسات الأهلية للمشاركة في الوقفة التضامنية في #بيروت ضمن فعاليات #افتحوا_موانئ_غزة الدولية يوم الثلاثاء الموافق 26.09.20233

الساعة: 12:30 ظهراً بتوقيت بيروت

المكان: بيروت – شاطيء الرملة البيضاء#opengazaports pic.twitter.com/8Pksnslld5 — قناة راجعين Rajeen TV (@rajeentv) September 22, 2023

تقويض وحدة الأرض الفلسطينية

وقد سلّط تقرير أممي سابق، الضوء على الأثر الإنساني للحصار المتواصل على قطاع غزة، وأدى إلى عزل القطاع عزلًا تامًّا تقريبًا عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.

وقد دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة إلى رفع الحصار كلّيًّا عن قطاع غزة وفقا لقرار (مجلس الأمن 1860)، وقال إن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة (أي 62% من السكان) بحاجة إلى المساعدات الغذائية.

وقال “يتعاظم أثر القيود المفروضة على الوصول بفعل الجولات المتكررة من الأعمال القتالية، التي أسفرت عن ضياع الأصول وإصابة أشخاص بإعاقات طويلة الأمد، وأزمة طاقة حادة واستمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني”.

حملة فلسطينيو الخارج لكسر الحصار عن قطاع غزة#افتحوا_موانئ_غزة

الفعاليات

اليوم التاريخ الفعالية

السبت 23/9 الفعاليات الميدانية

الثلاثاء 26/9 البث المباشر المشترك

الخميس 28/9 حملة رقمية وغرف تغريد (العاصفة الإلكترونية) pic.twitter.com/hmbklJxdsN — قناة راجعين Rajeen TV (@rajeentv) September 22, 2023

وذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية تقيّد الوصول قبالة ساحل غزة، ولا تسمح حاليًّا للصيادين بالوصول إلى غير 50% من مناطق الصيد المخصصة لهذه الغاية بموجب اتفاقيات أوسلو.

وبحسب (أوتشا) فإن 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة محاصرون، ولا تملك الغالبية الساحقة منهم القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي.

وأكدت أن ذلك يحدّ من إمكانية الحصول على العلاج الطبي الذي لا يتوفر في غزة، ومؤسسات التعليم العالي، والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية والحصول على فرص العمل والفرص الاقتصادية.