الجيش اللبناني يطلق قنابل غاز على دورية إسرائيلية بعد خرقها خط الانسحاب في شبعا (فيديو)

المتحدث باسم اليونيفيل: القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع ونتواصل مع الأطراف لتخفيف التوترات

قال الجيش اللبناني في بيان اليوم السبت، إنه أطلق قنابل مسيلة للدموع باتجاه أفراد من الجيش الإسرائيلي أطلقوا قنابل دخانية باتجاه دورية له؛ مما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر في بيان “أقدم عناصر من العدو الإسرائيلي على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب”.

وأضاف الجيش اللبناني في بيانه، أن أفرادًا من الدورية ردّوا على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه جنود العدو؛ مما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن قوات معادية إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات.

وقالت إن تلك الردميات “رمتها جرافات العدو في الأراضي المحررة من مزرعة ‫بسطرة -إحدى مزارع شبعا- أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين”.

وأضافت الوكالة الرسمية “على الأثر قامت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان بإطلاق عدة قنابل دخانية باتجاه عناصر دورية العدو، فيما وصلت عناصر من الكتيبة الهندية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) للتهدئة”.

ويخيّم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد قيام إسرائيل مؤخرا بفرض سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وبذلك أصبحت البلدة بكاملها تحت سيطرتها، وبنت جدارًا إسمنتيًّا حولها.

وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو/أيار عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عامًا، ومقاومة استمرت طيلة فترة الاحتلال، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.