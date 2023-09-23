السيناتور الأمريكي بوب مينينديز المتهم بتلقي رشاوى من الحكومة المصرية يتنحى عن منصبه “مؤقتا”

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أن مينينديز غادر منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية لحين البت في القضية

قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن السيناتور بوب مينينديز قرر مغادرة منصبه مؤقتًا في رئاسة لجنة العلاقات الخارجية حتى يُبتَّ في الاتهامات الموجهة إليه.

واتهم ممثلو ادعاء أمريكيون، أمس، مينينديز وزوجته بقبول رشاوى من 3 رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي -بينهم المصري وائل حنا- بمئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه -بوصفه عضوًا بارزًا في مجلس الشيوخ- من أجل مساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، في بيان أن “مينينديز تنحّى لحين البتّ في القضية”.





وقال مينينديز إنه لن يستقيل، وأضاف في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة “ألاحظ مسارعة البعض بالحكم عليّ ومحاولة طردي من مقعدي، لن أذهب إلى أيّ مكان”.

وتعقد ملف الاتهام جهود الديمقراطيين للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل في مجلس الشيوخ خلال انتخابات العام المقبل.

وطالب فيل ميرفي حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي وعدة مسؤولين ديمقراطيين آخرين بالولاية وأعضاء بمجلس النواب الأمريكي، باستقالة مينينديز من مجلس الشيوخ.

وقال ميرفي -الذي سيعين بديلًا مؤقتًا لمينينديز في حال استقالته- في بيان “الحقائق المزعومة خطيرة جدًّا لدرجة تقويض قدرة السيناتور مينينديز على تمثيل سكان ولايتنا”.

وتضمّنت لائحة الاتهام “مساعدة الحكومة المصرية”، وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن “السيناتور الديمقراطي ساعد حنا في الحفاظ على عقده الاحتكاري بتوريد اللحوم الحلال إلى مصر من خلال الضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية”.

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وأوضحت اللائحة أن مينينديز، وبحكم منصبه القيادي في وزارة الخارجية “كان له تأثير على قرارات الإدارة الأمريكية بشأن المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي وغيرها من المساعدات لصالح الحكومة المصرية”.

ويواجه مينينديز وزوجته 3 تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.

وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية استولى عليها المحققون من منزل مينينديز إضافة إلى أظرف مليئة بالنقود عُثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز معلقة في خزانته، وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا في منزله.

وقال مينينديز في بيان إن المدعين أساؤوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع، وأضاف “تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة، والحقائق ليست كما عرضت”.

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وقال محامي نادين مينينديز إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات، وإنها ستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة. ومن المتوقع أن يمثل السيناتور والمتهمون الأربعة الآخرون أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأربعاء المقبل.

وتعد القضية التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمنينديز الذي يشغل مقعده في مجلس الشيوخ منذ عام 2006، وفي المرة الأولى تنحى عن منصبه القيادي في لجنة العلاقات الخارجية.

وكان منينديز قد اتُّهم عام 2015 بقبول رشاوى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية، لكن وزارة العدل أسقطت التهم بعد 3 سنوات عند ما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية.