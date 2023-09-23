مشاركة أم مقاطعة؟ انقسامات بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر (فيديو)

على الرغم من عدم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن موعد التصويت في الاستحقاق الرئاسي المرتقب، إلا أن السؤال بشأن المشاركة أو المقاطعة في هذه الانتخابات لم يتوقف.

وزاد الجدل بعد تقدم المعارضة المدنية بثلاثة مرشحين محتملين حتى الآن، وهم أحمد الطنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور.

ويواجه المرشحون المحتملون في الانتخابات، الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي برغم من عدم إعلان ترشحه رسميًا حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يعلن عنه بمجرد إعلان موعد الانتخابات.

“الديمقراطية هي الحل”

وانقسم مسؤولون سابقون وناشطون مصريون حول المشاركة في الانتخابات من عدمها، فهناك من يرى من الضرورة المشاركة فيها، وآخرون يرون أنه لا أمل في المنافسة في ظل صعوبة حياد مؤسسات الدولة.

وكتب محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق والحائز على جائزة نوبل “سأشارك في الانتخابات عندما تكون لدى قناعة أنها (انتخابات حقيقية)، وأن المشاركة فيها هي أفضل السبل للوصول ببلدنا الى ما نبتغيه من حرية وعدالة وكرامة وغيرها من أهداف ثورتنا”.

خالص الشكر يا دكتور مأمون على كلماتك الرقيقة التى لا استحقها لاشك انك وانا وكل مصرى يتمنى الخير لوطننا والافضل لشعبنا مهمًا اختلفت الرؤى والوسائل اتابع بالطبع منذ ابتعدت عن العمل العام في مصر الاحداث والتطورات واتفاعل معها بما يمليه على ضميري حتي ولو ادى الأمر ان اقف بمفردي… https://t.co/2iipW4AauH — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) September 20, 2023

وتعليقًا على منشور آخر للبرادعي يرى فيه أن “الديمقراطية هي الحل”، علق الإعلامي حافظ الميرازي “كيف يمكن أن تكون (الديمقراطية هي الحل) بدون مشاركة شعبية وعمل إيجابي من قيادات الرأي بدل البقاء ببيوتنا امام شاشات الإنترنت!”.

مضيفًا “لو لدى المعارضة مرشح يتم التوافق عليه وزوّروا انتخاباته حتى بنسبة 40% فسيكون وضعنا أفضل بدلًا من الوضع الحالي وهذه السلبية”.

كيف يمكن ان تكون "الديمقراطية هي الحل" بدون مشاركة شعبية وعمل إيجابي من قيادات الرأي بدل البقاء ببيوتنا امام شاشات الانترنت!

لو لدى المعارضة مرشح يتم التوافق عليه وزوروا انتخاباته حتى ب 40% فسيكون وضعنا افضل بدل الوضع الحالي وهذه السلبية! يكفي تشكيل لجان شعبية للمرشح على الأرض!! — حافظ المرازي (@HafezMirazi) September 19, 2023

ويدعم المؤرخ والمحاضر في جامعة “تافتس” الأمريكية خالد فهمي، المشاركة في الانتخابات، ويدعم المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، ويرى وجود أهمية في المشاركة في الانتخابات “حتى لو كانت مسرحية”.

من جهته وجّه وزير الري الأسبق محمد نصر علام العديد من التساؤلات الاستنكارية وكتب “هل ننتظر انتخابات رئاسية حقيقية، بينما لا يتوفر نظام انتخابي جيد لاختيار ممثلي الشعب في مجلسيه! هل ننتظر مرشحين حقيقين للرئاسة في ظل الغياب الواضح لأي فكر معارض بناء؟!”.

ويرى الباحث عمرو بقلي أنه “لا أعتقد أن في واحد عاقل ممكن يتخيل أن السيسي سيخسر في الانتخابات، وبالتالي كل المعارضين الذين سيترحون أمامه سيتنافسون على منصب الشخصية الأكثر شعبية وسط المعارضة اللي سمحت بها الدولة العميقة”.